أعلنت وسائل إعلام كندية وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة السابق إلياس تيودورو عن 34 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

وخاض تيودورو 22 نزالا في الفنون القتالية المختلطة من بينها 11 نزالا في وزن المتوسط حقق خلالها 8 انتصارات وخسر في 3 مناسبات.

وتفوق في مشواره على عدد من المنافسين البارزين من بينهم إريك أندرس ودان كيلي وسيزار فيريرا وسام ألفي.

ودخل المصارع الكندي عالم المحترفين في 2011 وأخفى تشخيصه بسرطان الكبد في المرحلة الرابعة وتابع العلاج بعيدا عن الأضواء.

وخاض تيودورو آخر نزال حين فاز على بريان بيكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ولاية كولورادو الأميركية.