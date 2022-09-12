السرطان يهزم بطل الفنون القتالية المختلطة إلياس تيودورو
12/9/2022
أعلنت وسائل إعلام كندية وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة السابق إلياس تيودورو عن 34 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.
وخاض تيودورو 22 نزالا في الفنون القتالية المختلطة من بينها 11 نزالا في وزن المتوسط حقق خلالها 8 انتصارات وخسر في 3 مناسبات.
وتفوق في مشواره على عدد من المنافسين البارزين من بينهم إريك أندرس ودان كيلي وسيزار فيريرا وسام ألفي.
ودخل المصارع الكندي عالم المحترفين في 2011 وأخفى تشخيصه بسرطان الكبد في المرحلة الرابعة وتابع العلاج بعيدا عن الأضواء.
وخاض تيودورو آخر نزال حين فاز على بريان بيكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ولاية كولورادو الأميركية.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات