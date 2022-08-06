أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يلغيان مباراتهما الودية في تل أبيب

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلغاء مباراتهما الودية في تل أبيب، والتي كانت مقررة غدا الأحد، وذلك لأسباب أمنية.

وعزا الناديان -في بيان اليوم السبت- إلغاء المباراة لأسباب "تتعلق بالوضع الأمني الراهن"، في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة يوفنتوس وديا ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب بلومفيلد مساء غد الأحد.

Juventus-Atletico Madrid friendly cancelled. — JuventusFC (@juventusfcen) August 6, 2022

ويأتي إلغاء هذه المباراة في ظل استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد اغتيال تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة استهدفت شقة سكنية بمدينة غزة.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 85 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس/آب الجاري، فيما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي باليوم نفسه.