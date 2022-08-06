رياضة

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يلغيان مباراتهما الودية في تل أبيب

BANGKOK,THAILAND-DECEMBER 18: Juventus and Atletico Madrid Logo on the Jersey on December 18,2018. Both of them will face each other in UCL Knock Out Round Soon shutterstock_1260391072
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كانا يستعدان لخوض مباراتهما الودية استعدادا لبدء الموسم الرياضي 2022-2023 (شترستوك)
6/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202203:58 PM (مكة المكرمة)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلغاء مباراتهما الودية في تل أبيب، والتي كانت مقررة غدا الأحد، وذلك لأسباب أمنية.

وعزا الناديان -في بيان اليوم السبت- إلغاء المباراة لأسباب "تتعلق بالوضع الأمني الراهن"، في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة يوفنتوس وديا ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب بلومفيلد مساء غد الأحد.

ويأتي إلغاء هذه المباراة في ظل استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد اغتيال تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة استهدفت شقة سكنية بمدينة غزة.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 85 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس/آب الجاري، فيما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي باليوم نفسه.

المصدر : الجزيرة