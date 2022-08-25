يقع بالقرب من ملعب لوسيل.. درب البوليفارد نافذة ترفيهية لجماهير كأس العالم 2022 في قطر

على مقربة من ملعب لوسيل -أحد أهم ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- يقع درب لوسيل "البوليفارد" الذي من المقرر افتتاحه قريبا أمام الزوار، ليعطي لرواده تجربة استثنائية. وخيارات مميزة للتسوق والترفيه.

وتداول عدد من نشطاء وسائل التواصل في قطر عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم التجربة التي سيقدمها الدرب لجماهير كأس العالم ومدى جاهزيته لاستقبال زائريه.

وملعب لوسيل يعد أكبر ملاعب كأس العالم 2022، ويتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات المونديال، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لحساب المجموعة الثالثة، وختاما بنهائي البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

الشارع الأجمل في قطر 😍 قريباً .. افتتاح بوليفارد قطر ( #درب_لوسيل ) القريب من استاد لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 🏆#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/x9kXXXIaOj — مرسال قطر (@Marsalqatar) August 24, 2022

ويقع مشروع الشارع التجاري "درب لوسيل" (البوليفارد) في مدينة لوسيل التي تعد مجتمعا عمرانيا مخططا على أرقى المعايير الحضرية، ويقع المشروع إلى شمال الدوحة بطول 1.3 كيلومتر على الطريق الرئيسي، ويتألف من 18 مبنى فخما، وتم تصميمه ليصبح أكبر مشروع تجاري متكامل في منطقة الخليج العربي.

ويمتد مشروع درب لوسيل بطول المدخل الرئيسي لوسط مدينة لوسيل، وسيكون مركز الأعمال الرئيسي بها، ولما كان درب لوسيل أحد مناطق الجذب الرئيسية لعشاق كرة القدم في كأس العالم 2022، فسيلعب المشروع دورا محوريا في استضافة أكبر فعالية رياضية على مستوى العالم.

بوليفارد ( درب لوسيل )

الافتتاح قريباً 😍

اعمار ياقطر 🇶🇦 دار العز pic.twitter.com/4avhy3dxeC — Thani alzarraa (@Thani1978) August 24, 2022

ويبرز درب لوسيل كوجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للتسوق والعمل والسكن، حيث تدب فيه حياة "داون تاون لوسيل" الأيقونية، وتم تصميم نموذج الشارع والمباني التجارية لتشبه شارع الشانزليزيه في باريس مع التركيز على تجارة التجزئة الراقية ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وتجتمع الهندسة المعمارية الراقية مع أسلوب الحياة المعاصرة لتتيح للسكان والزوار تجارب فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول كيلومتر ونصف من الممرات المبرّدة والمصممة خصيصا للمشاة وصولا إلى ميدان السعد.

وتربط محطات الترام الأربع الموجودة في "درب لوسيل" مركزَ "داون تاون لوسيل" بجميع المناطق الأخرى، هذا بجانب محطات الترام الرئيسية بالمدينة، وتوفر هذه الشبكة المتكاملة لسكان درب لوسيل وزواره إمكانية الوصول بسهولة إلى كافة مناطق المدينة.

وتُقسّم الشوارع الأفقية درب لوسيل إلى 3 مناطق رئيسية هي البوابة الغربية والشارع الرئيسي ومحطة البلازا، ويحتوي الدرب على 5 مناطق فرعية؛ منطقة غيت واي، والفن والتصميم، والمنطقة التعليمية والترفيهية، والإعلام والتكنولوجيا، والفنادق والمكاتب.