شاهد.. تحد استثنائي يخطف الجماهير من مباراة كروية

خطف مشجعان الأضواء خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا بسبب تحد خاص وسط متابعة وتشجيع حار من الجماهير في المدرجات.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لمشجعيْن لفريق "دينامو دريسدن" أثناء مباراة الفريق ضد ضيفه فيرل، التي جمعتهما الأربعاء الماضي، وهما يحاولان ترتيب الأكواب البلاستيكية الفارغة فوق بعضها بشكل هرمي، وكانت الجماهير في حالة ترقب لما سيحدث.

وتداول الفيديو حسابات رياضية على موقع "إنستغرام"، حاصدا مجموع مشاهدات تجاوزت المليونين على أكثر من صفحة نشرته، ووصفت إحداها أن ما حدث من المشجعين كان "أكثر تسلية من المباراة ذاتها".

ويظهر في الفيديو محاولة المشجعين الوصول إلى قمة الهرم دون سقوطه، إلا أنه عند آخر كوب فقط سقط الهرم لكن ذلك لم يمنعهما من إظهار سعادتهما بما وصلا إليه وسط أجواء حماسية وتشجيعية من الجمهور حولهما.

وكان ستيفان هانسيل -الذي كان حاضرا في المدرجات- شارك الفيديو على صفحته عبر موقع إنستغرام وأرفقه بتعليق "الاثنان رائعان، لم يتركا كرة القدم في الملعب تمنعهما من مشروعهما".

ويبدو أن جماهير دريسدن كانت سعيدة بأجواء المباراة لأن فريقها فاز في النهاية بنتيجة 2-صفر.