فيديو
رياضة

"أسوأ كسر على الإطلاق".. ضربة ركبة مروعة تنقل أنف مقاتل من مكانه

Fighter black berry https://www.instagram.com/p/BxTDFhUBiHO/?utm_source=ig_web_copy_link مواقع التواصل
بيري قبل تعرضه للإصابة المروعة (مواقع التواصل)
2/8/2022-|آخر تحديث: 3/8/202212:13 PM (مكة المكرمة)

تعرض بلاك بيري مقاتل رياضة فنون القتال المختلطة لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة، أطلق عليها الكثيرون لقب "أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق"، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وتسبب مارسيل ماكين في إصابة بيري عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأميركية.

والغريب أن بيري (27 عاما) أذهل الجماهير عندما قفز على قدميه وهو مصر على مواصلة القتال رغم أن أنفه المهشم قد تحرك من مكانه تماما، ولم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى مسح الدم، إذ وضع يديه معا متوسلا إلى الطبيب والحكم للسماح له بإكمال الجولة الثانية ولكنهما رفضا لخطورة ذلك على سلامته.

وقال بيري بعد إنهاء النزال إنه يتعافى سريعا للحاق بالنزال الذي سيخوضه في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

وشارك بيري لقطات مروعة لطبيب أجبر أنفه (أعادها لمكانها) دون تخدير. ونشر لاحقا تحديثا لحالته، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية ولكن مجرد إعادة وجهه إلى طبيعته.

المصدر : ميرور