"أسوأ كسر على الإطلاق".. ضربة ركبة مروعة تنقل أنف مقاتل من مكانه

تعرض بلاك بيري مقاتل رياضة فنون القتال المختلطة لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة، أطلق عليها الكثيرون لقب "أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق"، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وتسبب مارسيل ماكين في إصابة بيري عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأميركية.

والغريب أن بيري (27 عاما) أذهل الجماهير عندما قفز على قدميه وهو مصر على مواصلة القتال رغم أن أنفه المهشم قد تحرك من مكانه تماما، ولم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى مسح الدم، إذ وضع يديه معا متوسلا إلى الطبيب والحكم للسماح له بإكمال الجولة الثانية ولكنهما رفضا لخطورة ذلك على سلامته.

BLAKE PERRY TOOK A MAJOR KNEE BLOW FROM MARCEL MCCAIN SUNDAY IN CALI 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/iPyOui5MiK — 4Money (@4MoneyCGB) August 1, 2022

وقال بيري بعد إنهاء النزال إنه يتعافى سريعا للحاق بالنزال الذي سيخوضه في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

Blake Perry, especialista en artes marciales mixtas, terminó con el rostro partido en su pleito con Marcell McCain. Una tarde para el olvido fue la que vivió el peleador de artes marciales mixtas, Blake Perry, novato en las funciones de la A1 Combat Series, pic.twitter.com/XfVUGyMaIw — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) August 2, 2022

وشارك بيري لقطات مروعة لطبيب أجبر أنفه (أعادها لمكانها) دون تخدير. ونشر لاحقا تحديثا لحالته، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية ولكن مجرد إعادة وجهه إلى طبيعته.