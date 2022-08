"أسوأ كسر على الإطلاق".. ضربة ركبة مروعة تنقل أنف مقاتل من مكانه

تعرض بلاك بيري مقاتل رياضة فنون القتال المختلطة لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة، أطلق عليها الكثيرون لقب "أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق"، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وتسبب مارسيل ماكين في إصابة بيري عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأميركية.

والغريب أن بيري (27 عاما) أذهل الجماهير عندما قفز على قدميه وهو مصر على مواصلة القتال رغم أن أنفه المهشم قد تحرك من مكانه تماما، ولم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى مسح الدم، إذ وضع يديه معا متوسلا إلى الطبيب والحكم للسماح له بإكمال الجولة الثانية ولكنهما رفضا لخطورة ذلك على سلامته.

