أسطورة الغولف تايغر وودز رفض عرضا بنحو 800 مليون دولار

كشف غريغ نورمان، الرئيس التنفيذي لسلسلة "إل آي في" (LIV) الجديدة للغولف، عن أن العملاق تايغر وودز رفض عرضا بنحو 700 إلى 800 مليون دولار نظير الانضمام لهذه السلسلة.

وأبلغ نورمان محطة "فوكس نيوز" (FOX News) أن هذا العرض جاء قبل اختياره لرئاسة هذه السلسلة المثيرة للجدل، التي تتعرض لانتقادات من سلسلة بطولات المحترفين.

وقال نورمان الفائز بلقبين في البطولات الكبرى -خلال مقابلة مساء أمس الاثنين- "لقد وصل العرض إلى هذا الرقم قبل تعييني في منصب الرئيس التنفيذي، لذا هذا الرقم كان حاضرا بالفعل".

وأضاف أنه كان هناك "تواصل مع تايغر قبل تعييني في منصب الرئيس التنفيذي. هذا العرض وصل إلى هذا الرقم 700 إلى 800 مليون دولار تقريبا".

وتعاقدت السلسلة مع العديد من اللاعبين البارزين، منهم فيل ميكلسون وداستن جونسون وبرايسون ديشامبو، لكن وودز الحاصل على 15 لقبا في البطولات الكبرى قرر البقاء مع سلسلة بطولات المحترفين.