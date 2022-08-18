في إطار جولة ترويجية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، افتُتح في سلطنة عُمان معرض كأس العالم الذي يستعرض تاريخ بطولات المونديال والمنتخبات المشاركة وأبرز نجوم وأساطير كرة القدم، بالإضافة إلى الملاعب التي من المقرر أن تحتضن البطولة المرتقبة خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين في قطر.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات ملتقى الإعلام الرياضي العربي بمحافظة ظفار المقام تحت عنوان "كأس العالم في ربوع عُمان"، بمشاركة أكثر من 100 شخصية إعلامية ورياضية، وذلك بمركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه.

واستعرض المعرض صورا تفصيلية للملاعب التي تستضيف المونديال، مع نبذة عن كل ملعب وتصميمه، ودلالة هذا التصميم فضلا عن عرض كافة استعدادات دولة قطر للمونديال قبل أقل من 100 يوم على انطلاقته.

ويتضمن المعرض أيضا مجموعة من الصور التوثيقية عن تاريخ كأس سلطان عُمان لكرة القدم منذ انطلاقته سبعينيات القرن الماضي.

ملتقى الإعلام

وعقد المعرض على هامش فعاليات ملتقى الإعلام الرياضي في ظفار بسلطنة عُمان، بمشاركة عدد من المسؤولين العمانيين وممثلي اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، وسفراء برنامج إرث قطر، ولاعبين دوليين قطريين.

وفي أثناء إحدى جلسات الملتقى، أعرب رئيس جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد العريمي عن أمله في أن تستضيف دولة قطر نسخة متميزة وفريدة من كأس العالم، تعد بطولة لكل العرب.

بعد ذلك، قدم سفراء برنامج إرث قطر نبذة عن الأدوار التي أوكلت لهم، واستعرضوا العمل الذي قاموا به خلال الفترة الماضية بالمشاركة في مختلف الأحداث الرياضية وافتتاح الملاعب والزيارات لمختلف المؤسسات والمدارس والكليات والجامعات.

كما شهدت الجلسة نقاشات مفتوحة من جانب المشاركين من الإعلام الخليجي والعربي والعُماني حول آليات اختيار وعمل السفراء وعرض العديد من المقترحات.

فعاليات متنوعة

ومن جانبه، قال خبير العلاقات الإعلامية المحلية والإقليمية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، السيد محمد الخنجي، "يسعدنا في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "فيفا" (FIFA) قطر 2022 أن نلتقي بالأشقاء في سلطنة عُمان، ويأتي هذا الملتقى ضمن الاستعداد للبطولة، كما يناقش الدور الإعلامي في السلطنة وباقي الدول الخليجية والعربية لتسليط الضوء على المونديال العالمي.

🏆📸 زيارة كلا من سعادة خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والإتصال وتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الإتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمعرض كأس العالم ومونديال #قطر_2022 بالمجمع التجاري "جاردنز مول" pic.twitter.com/0vnGAN1JOo — جمعية الصحفيين ـ عُمان (@oja_oman) August 17, 2022

وتضمن الملتقى ندوة خاصة عن كأس العالم فيفا قطر 2022 بمشاركة مسؤولي لجنة المشاريع والإرث، وجلسة عن الإعلام الرياضي الخليجي والعربي بمشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين الخليجيين والعرب، حيث ألقي الضوء على دور الإعلام العربي في إقامة هذا الحدث العالمي.

وتزامنا مع الملتقى، تقام مباراة الأساطير لنجوم كرة القدم بمحافظة ظفار، بمشاركة 60 لاعبا وفنيا وإداريا من نجوم الكرة ممن مثّلوا أندية النصر وظفار والاتحاد وصلالة ومرباط، وشاركوا مع المنتخبات الوطنية ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وفي مقدمتهم حمتوت جمعان ويونس أمان من جيل الثمانينيات، وهاني الضابط ومحمد ربيع وفوزي بشير.