رفضا للتطبيع.. الوحدات الأردني ينسحب من بطولة في الإمارات

أكد نادي الوحدات الأردني عدم مشاركته في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، بسبب رفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والأفريقية.

وقال نادي الوحدات في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك -أمس الاثنين- "رسمياً، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، خاتما بوسم "#لا_للتطبيع".

وثمنت صفحات ضد التطبيع وناشطون فلسطينيون وأردنيون موقف نادي الوحدات من المشاركة في البطولة.

ورحب حساب فريق "أنا عربي ضد التطبيع" على فيسبوك، بقرار نادي الوحدات الانسحاب من البطولة التي ينظمها نادي العين الإماراتي "المتورط في التطبيع على خلفية شراكته مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي".

وأضاف أن "الرياضة بالضرورة فعل أخلاقي لا يتماهى مع تهجير الشعوب واستعمار أرضهم، ويطالب فريق أنا عربي جميع الأندية الرياضية الحرة بمقاطعة البطولة بعد أن أصبح نادي العين جزءًا من المنظومة الإمارتية الرسمية المنبطحة للاحتلال".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "موقف طبيعي ومتوقّع من نادي الوحدات، فكل الأندية والجماهير في الأردن ترفض التطبيع وتعتبره عارا. وهذا هو موقف جماهير الأمة".

موقف طبيعي ومتوقّع من "نادي الوحدات". رفض المشاركة في "بطولة العين الدولية للكرة الطائرة" في الإمارات، بسبب وجود فريق "إسرائيلي". أعلن ذلك عبر صفحته في "فيسبوك"؛ خاتما بعبارة "لا للتطبيع". كل الأندية والجماهير في الأردن ترفض التطبيع وتعتبره عارا. وهذا هو موقف جماهير الأمّة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 5, 2022

بسبب تطبيع نادي العين الإماراتي

موقف ممتاز من #الوحدات بإلغاء مشاركته ببطولة العين الدولية لكرة الطائرة. #لا_للتطبيع pic.twitter.com/aCKc7fJQG3 — رضا ياسين (@RedaYasen2021) July 4, 2022

قرر نادي الوحدات الأردني الإنسحاب من بطولة العين الدولية لكرة الطائرة التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل بتنظيم نادي العين الإماراتي المتورط في التطبيع على خلفية شراكته مع نادي مكابي حـيفا الصهيوني عاشت الأصوات الحرّة.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/KuMM3Q87rj — الرَّغد 𓂆 (@ragha7d1) July 4, 2022