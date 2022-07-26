4 أشقاء في قائمة المنتخب اليوناني لكأس أمم أوروبا لكرة السلة

أعلن المنتخب اليوناني لكرة السلة -اليوم الثلاثاء- قائمته المبدئية المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، التي ضمّت 4 أشقاء.

وضمّت القائمة 23 لاعبا في مقدمتهم جيانيس أنتيتوكونومبو (27 عاما) مهاجم فريق ميلواكي باكس الأميركي.

كما تضم قائمة المنتخب اليوناني، المتوّج سابقا بلقب البطولة الأوروبية في 2005، أشقاء جيانيس الثلاثة أليكس وكوستاس وتاناسيس.

ويخوض المنتخب اليوناني فعاليات الدور الأول للبطولة المقررة من أول إلى 18 سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات إيطاليا وكرواتيا وأوكرانيا وإستونيا وبريطانيا.

وتعدّ اليونان المرشح الأقوى لصدارة هذه المجموعة التي تقام منافساتها في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتقام جميع مباريات المرحلة النهائية من البطولة في العاصمة الألمانية (برلين) بدءا من العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.