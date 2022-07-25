وصلت إلى ثاني أعلى قمة جبل بالعالم.. مغامرة قطرية أول عربي يصل إلى 6 قمم فوق ارتفاع 8 آلاف متر

أصبحت المغامرة والرياضية القطرية الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني أول عربي يصل إلى 6 قمم فوق ارتفاع 8 آلاف متر، وذلك بعد وصولها إلى ثاني أعلى قمة جبل بالعالم.

وعبرت الشيخة أسماء عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لها ولبلادها، مشيرة إلى أنها تسلقت ثاني أعلى قمة جبل في العالم بعد قمة إيفرست وأعلى قمة في باكستان وهي ترفع العلم القطري.

واحتفى الحساب الرسمي للجنة الأولمبية القطرية على موقع تويتر بالشيخة أسماء اليوم الاثنين من خلال مشاركته مقطع فيديو للمتسلقة القطرية، حيث ظهرت وهي تردد النشيد الوطني قائلة من فوق قمة "كيه 2" (K2) "قسما.. قسما.. قسما بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء".

شعور الرياضي عند تحقيق الإنجاز الذي يسعى له والهدف الأسمى وهو رفع راية الأدعم 🇶🇦، أسطورتنا متسلقة الجبال @atalthani وكيف كان الشعور بإرتفاع 8610 م فوق ثاني أعلى قمة في العالم!؟ وإنجاز عربي جديد بإنهاء 6 قمم فوق إرتفاع 8000 م pic.twitter.com/YE9958EvlH — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 25, 2022

وكتبت اللجنة الأولمبية معلقة على الفيديو "إنجاز عربي جديد، أسطورة تسلق الجبال القطرية الشيخة أسماء تصبح أول عربي يصل إلى 6 قمم فوق ارتفاع 8 آلاف متر، وذلك بعد وصولها إلى ثاني أعلى قمة جبل بالعالم (كيه 2) في باكستان بارتفاع 8610 أمتار".

إنجاز عربي جديد ، أسطورة تسلق الجبال القطرية الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني تصبح أول عربي يصل إلى 6 قمم فوق ارتفاع 8000 م وذلك بعد وصولها لثاني أعلى قمة جبل بالعالم كي 2 في باكستان بارتفاع 8610 م

🦸🏻‍♀️🇶🇦 #BeyondBoundaries #ConquerorOfMountains pic.twitter.com/KIapd2eeTV — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 25, 2022

بدورها، شاركت الشيخة أسماء عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام اليوم صورها من أعلى القمة، وكتبت عليها "الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، الحمد لله ملء السماوات والأرض"، مشيرة إلى أن تاريخ بلوغها القمة كان في 22 يوليو/تموز الحالي عند الساعة الخامسة صباحا.

وأضافت متحدثة عن تجربتها هذه "اتخذت الخطوات الأخيرة على المنحدرات نحو قمة "كيه 2″، مغامرة منذ عامين لم أكن أعتقد مطلقا أنها ستكون ممكنة، لقد كان الأمر قاسيا ومخيفا ومؤلما مع كل خطوة، لكنني دائما أتذكر أن أنظر إلى النجوم، ولثانية أتأمل جمال سماء الليل".

وأكملت "إنه لأمر مدهش كيف أن تغيير طريقة التفكير، والتوقف المؤقت، وإدراك أن لديك القدرة على تحقيق ما حددته لنفسك يمنحك هذه الدفعة الأخيرة لتجاوز أصعب اللحظات، لا تنس أبدا أن قوتك تأتي من داخلك، فعندما يكون قلبك وعقلك في حالة حرب استمع إلى الشخص الذي يحثك على الاستمرار".

ووجهت الشيخة أسماء الشكر لكل من ساعدها وساهم في دعمها للوصول إلى هذا المكان، وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لبلادها، ورفع علم قطر على أعلى القمم على سطح الأرض.