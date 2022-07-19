بالفيديو.. البقالي وبرشم يُتوجان بالذهب في بطولة العالم لألعاب القوى ويسجلان إنجازا تاريخيا

توج المغربي سفيان البقالي بذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع للرجال ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بمدينة "يوجين" في ولاية أوريغون الأميركية، وبذلك أنهى هيمنة طويلة للكينيين على السباق، كما توج البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم بذهبية الوثب العالمي، وسجل إنجازا تاريخيا.

وتوج البطل الأولمبي البقالي بالسباق مسجلا 8 دقائق و25.31 ثانية، وبذلك أضاف الميدالية الذهبية إلى الفضية التي أحرزها عام 2017 والبرونزية التي أحرزها عام 2019.

وتفوق البقالي بفارق 0.88 ثانية على الإثيوبي لاميتشا جيرما الذي أحرز الفضية، وأضافها إلى فضيته في أولمبياد طوكيو.

أما الكيني كونسيسلوس كيبروتو المتوج بالسباق في النسختين الماضيتين ببطولة العالم، فقد احتل المركز الثالث بفارق 2.61 ثانية، وأحرز الميدالية البرونزية.

وهيمنت كينيا على لقب السباق في آخر 7 نسخ من بطولة العالم، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1991 التي يخلو فيها المركزان الأول والثاني بالسباق من عدائي كينيا.

وقال البقالي "أنا سعيد للغاية بإحراز أول لقب عالمي لي بعد الذهبية الأولمبية. السباق كان صعبا للغاية، فقد كان يعتمد على الفنيات بشكل كبير، كما كانت الأمور صعبة. أديت بشكل جيد في اللفة الأخيرة. أتمتع بمستويات جيدة في منافسات 400 متر وقد استفدت من ذلك".

What is gravity, anyway? 😎@mutazbarshim 🇶🇦 defeats Sanghyeok Woo 🇰🇷 and becomes the first man to win three world high jump titles!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/1PWE8x62Pa — World Athletics (@WorldAthletics) July 19, 2022

إنجاز برشم التاريخي

وتوج البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم بثالث لقب له في بطولة العالم في منافسات الوثب العالي، حيث أحرز الذهبية مسجلا 2.37 متر.

وتفوق معتز برشم على الكوري الجنوبي "وو سانجهيوك" (2.35 متر) والأوكراني أندري بروتسينكو (2.33 متر).

ونال البقالي وبرشم إشادات واسعة في بلديهما وعلى المستوى العربي.

مبروك لكل قطر 🇶🇦👐🏽🇶🇦👐🏽🇶🇦

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بطلنا العالمي معتز برشم يحقق ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 للمرة الثالثة على التوالي

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كفو برشم 👐🏽 كفو يالأدعم 🇶🇦

.#كلنا_الأدعم 🎥by @beINSPORTS pic.twitter.com/HWprPYCBM8 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 19, 2022

وعبر تويتر، هنأت اللجنة الأولمبية القطرية البطلَ "برشم" بهذا الإنجاز التاريخي، وقال رئيس اللجنة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني "ألف مبروك لبطلنا معتز برشم السيطرة على ارتفاعات الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى والتتويج بالذهب للمرة الثالثة على التوالي".

وأهدى الشيخ جوعان هذا "الإنجاز الرياضي" القطري والعربي إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الداعم الأول للرياضة في الوطن ولأهل قطر".

وعبّر الاتحاد القطري لكرة القدم عن فخره ببرشم، قائلا "نبارك لبطلنا العالمي معتز برشم إحرازه الميدالية الذهبية في الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى ليكون بذلك أول لاعب في التاريخ يفوز بثلاثة ميداليات ذهبية متتالية".

🥇نبارك لبطلنا العالمي معتز برشم إحرازه الميدالية الذهبية في الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 ليكون بذلك أول لاعب في التاريخ يفوز بثلاثة ميداليات ذهبية متتالية. فخر 🇶🇦💪 pic.twitter.com/CjQEtUMixR — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 19, 2022

البقالي "فخر الأمة"

ونشر الحساب الرسمي لبطولة ألعاب القوى على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة فوز البقالي في السباق خلال زمن استغرق 8 دقائق و25.31 ثانية، وكتب عليه "يا له من سباق، البطل الأولمبي سفيان يقاتل بقوة، ويسيطر ويؤكد تفوقه في سباق 3 آلاف متر موانع بذهبية العالم".

What a race 💪 Olympic champion Soufiane El Bakkali 🇲🇦 battles hard, reigns supreme and confirms his 3000m steeplechase supremacy with world gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/yZKXB5UtrM — World Athletics (@WorldAthletics) July 19, 2022

وشارك الحساب صورا من تتويج البقالي بالذهبية ولحظة رفعه العلم المغربي والاحتفال بالفوز، معلقا عليها "فخر الأمة". وتغنت الصحفية المغربية اعتماد سلام بتتويج البقالي بالسباق، قائلة عنه في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع تويتر "الذهب للذهب".

وأشاد حارس المنتخب المغربي السابق لكرة القدم عبد اللطيف العراقي بإنجاز البقالي، قائلا "بأداء ولا أروع تمكن البطل المغربي سفيان من التتويج بالميدالية الذهبية، هرمنا لهذه اللحظة التي طال انتظارها، الذهب للذهب يا ابن الحلال".