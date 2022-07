بالفيديو.. البقالي وبرشم يُتوجان بالذهب في بطولة العالم لألعاب القوى ويسجلان إنجازا تاريخيا

توج المغربي سفيان البقالي بذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع للرجال ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بمدينة "يوجين" في ولاية أوريغون الأميركية، وبذلك أنهى هيمنة طويلة للكينيين على السباق، كما توج البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم بذهبية الوثب العالمي، وسجل إنجازا تاريخيا.

وتوج البطل الأولمبي البقالي بالسباق مسجلا 8 دقائق و25.31 ثانية، وبذلك أضاف الميدالية الذهبية إلى الفضية التي أحرزها عام 2017 والبرونزية التي أحرزها عام 2019.

وتفوق البقالي بفارق 0.88 ثانية على الإثيوبي لاميتشا جيرما الذي أحرز الفضية، وأضافها إلى فضيته في أولمبياد طوكيو.

أما الكيني كونسيسلوس كيبروتو المتوج بالسباق في النسختين الماضيتين ببطولة العالم، فقد احتل المركز الثالث بفارق 2.61 ثانية، وأحرز الميدالية البرونزية.

وهيمنت كينيا على لقب السباق في آخر 7 نسخ من بطولة العالم، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1991 التي يخلو فيها المركزان الأول والثاني بالسباق من عدائي كينيا.

وقال البقالي "أنا سعيد للغاية بإحراز أول لقب عالمي لي بعد الذهبية الأولمبية. السباق كان صعبا للغاية، فقد كان يعتمد على الفنيات بشكل كبير، كما كانت الأمور صعبة. أديت بشكل جيد في اللفة الأخيرة. أتمتع بمستويات جيدة في منافسات 400 متر وقد استفدت من ذلك".

What is gravity, anyway? 😎@mutazbarshim 🇶🇦 defeats Sanghyeok Woo 🇰🇷 and becomes the first man to win three world high jump titles!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/1PWE8x62Pa

