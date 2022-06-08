رياضة

بالفيديو- لم ير منافسه في النزال.. وفاة ملاكم بعد إصابته بنزيف في المخ

المدرب بيكي منغوميزولو أكد أن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة (مواقع التواصل)
8/6/2022-|آخر تحديث: 8/6/202206:54 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة -اليوم الأربعاء- وفاة ملاكم وزن الخفيف سيميسو بوثيليزي، جراء إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.

وخاض بوثيليزي نزالا من 10 جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا الأحد الماضي، لكن الحكم أوقف المباراة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

ونُقل بوثيليزي على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ، لكنه توفي لاحقا.

وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقا مستقلا في ملابسات الحادث. وقال المدرب بيكي منغوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.

المصدر : وكالات