بالفيديو- لم ير منافسه في النزال.. وفاة ملاكم بعد إصابته بنزيف في المخ

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة -اليوم الأربعاء- وفاة ملاكم وزن الخفيف سيميسو بوثيليزي، جراء إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.

وخاض بوثيليزي نزالا من 10 جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا الأحد الماضي، لكن الحكم أوقف المباراة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

ونُقل بوثيليزي على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ، لكنه توفي لاحقا.

وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقا مستقلا في ملابسات الحادث. وقال المدرب بيكي منغوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.

I was at the #boxing in KZN yesterday and this is one of the strangest and saddest things I've seen in the sport. Thoughts and prayers with Simiso Buthelezi who is now in an induced coma in hospital 🙏🏿🙏🏿 @SABC_Sport #SizenzaZonke pic.twitter.com/1097yFtKmY

SAD NEWS:

South African boxer Simiso Buthelezi, has died after he was hospitalised during his bout when he began swinging at nothing, in particular, following a shot to his head

His death was confirmed in a statement by Boxing South Africa & the Buthelezi family

RIP Simiso 🥺 pic.twitter.com/Ip3KPD01j3

— The Bearded Mc🧔🏽‍♂️🎙🗯 (@Oscarnuwati) June 8, 2022