بعد قضية الشوربجي.. بطل أولمبي مصري يشكو "سوء المعاملة"

أثار البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد شكواه من سوء المعاملة التي تعرض لها في ملعب القاهرة، مما دفع جماهير مصرية لربط الحادثة بقصة لاعب الإسكواش الشوربجي.

وكان الشوربجي قرر قبل يومين تمثيل إنجلترا بدل مصر بعد سنوات طويلة في بطولات الإسكواش، موضحا أن السبب وراء القرار "المعاملة السيئة من بعض الأفراد"، وفق ما صرح به في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أول أمس الاثنين.

وقال الجندي -صاحب أول ميدالية فضية لمصر في الخماسي الحديث- في منشور طويل على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك -اليوم الأربعاء- إن الحادثة وقعت معه صباح اليوم في مجمع حمامات السباحة بملعب القاهرة، عندما مُنع من دخول موقف السيارات المخصص لحمام السباحة.

وأضاف الجندي "سألت رجل الأمن عن سبب المنع، فقال هذه تعليمات من مسؤول كان داخل حمام السباحة أمس وتعطل لمدة 12 دقيقة، فقرر المسؤول أن يعاقب الجميع بمنع دخول السيارات إلى الموقف -الذي يستوعب نحو 200 سيارة- من دون أي اعتبار أن هذا لاعب منتخب".

وأشار الجندي إلى أنه لا يريد الربط بين الموقف الذي حدث معه وقصة الشوربجي، لأنه -حسب رأيه- "هذه المشكلة تعد نقطة في بحر، ومن الممكن أي شخص آخر يراها غير مهمة، لكن أي إنسان يلعب رياضة بشكل محترف سيفهم هذه النقطة".

ولاقى منشور البطل الأولمبي المصري تفاعلا واسعا من الجمهور المصري، الذي عبّر عن غضبه من التعامل مع الرياضيين الأبطال بهذا الشكل في مصر، ورأوا أن مثل هذه التصرفات تدفع الكثيرين إلى البحث عن فرصة أخرى في مكان جديد مثلما فعل الشوربجي.

وكتب أحدهم معلقا على منشور الجندي "الناس مستغربة أن أبطالنا يتجنسون بجنسيات ثانية، هذا صاحب فضية أولمبية في لعبة لم يكن من المتوقع لأي رياضي عربي أن يحققها. عندنا أبطال كل الألعاب الفردية يتعرضون لكم كبير من الظلم والاضطهاد، خصوصا أن معظمهم يدفع التكاليف من جيبه الخاص، وفي النهاية عندما يجد بعضهم دعما فعليا من دولة أخرى يختار أنه يتجنس (بجنسيتها)، وهناك أمثلة كثيرة، آخرها الشوربجي".

وغرد الناشط المصري خالد فودة -معلقا على ما حدث مع الجندي- "هذا صاحب فضية أولمبياد طوكيو، حتى يرى فقط الذين تحرقهم الوطنية وغاضبين من الشوربجي ماذا يواجه هؤلاء الرياضيون طوال الوقت. أمر محزن، والله".

وقال مغرد آخر "أحمد الجندي لاعب مصر في الخماسي الحديث، وصاحب فضية أولمبياد طوكيو وهي أول ميدالية أولمبية في تاريخ أفريقيا في اللعبة. لأن الناس تزعل عندما يغادر الأبطال ويتجنسون بجنسية ثانية".

وعاد الجندي وكتب منشورا جديدا وضح فيه أنه تم حل المشكلة لاحقا بتدخل من وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الربط بين ما حدث معه وقضية الشوربجي، ولكنه تحدث حتى لا يضيع حقه ولا تتكرر المشكلة مرة أخرى.

ده أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو.. عشان بس اللي الوطنية بتحرقهم وزعلانين من الشوربجي يشوفوا الناس ده بتواجه ايه طول الوقت، حاجة تحزن والله pic.twitter.com/WvxLIMaJB0 — Khaled Fouda (@iVouda) June 8, 2022

أحمد الجندي لاعب مصر في الخماسي الحديث وصاحب فضية أولمبياد طوكيو وهي أول ميدالية أولمبية في تاريخ أفريقيا في اللعبة عبر فيسبوك!

علشان الناس بتزعل لما الأبطال تمشي وتتجنس بجنسيه تانيه ! pic.twitter.com/XUWgSuQvW1 — Amr El Barky (@Boss7502) June 8, 2022

احمد الجندي دا واخد ميدالية فضية في الخماسي الحديث اللي هي اصعب لعبة في الأولمبياد كلها اصلا المفروض الراجل دا كنز نحافظ عليه مش نعمل فيه كدا !!! https://t.co/SLEMpGxP1R — Ahmed Yasser (@Sukkar07) June 8, 2022

نبذة مختصرة عن مواجهات لاعبي الألعاب الفردية مع العالم الخارجي المثبط لكل ما هو ناجح ومتميز

ده #أحمد_الجندي صاحب أول ميدالية فضية وأوليمبية مصرية ف الخماسي الحديث! pic.twitter.com/IKopu2vKhp — مش موافق (@NouonZzzz) June 8, 2022