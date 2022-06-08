شاهد.. "أشعر بالحسرة والخجل".. رفع يده للاحتفال بالفوز فخسر السباق
رفع البلجيكي فوت فان آرت ذراعيه قبل أن يصل خط النهاية في المرحلة الثالثة لسباق دوفين للدراجات أمس الثلاثاء، لكنه سيتحسر بلا ريب على ذلك بعد أن تخطاه الفرنسي ديفيد جودو ليفوز بالمرحلة.
وقال متسابق جامبو-فيسما "عليك أن تشاهد الإعادة. لقد رفعت ذراعي قبل الأوان وأشعر بالخجل حقا لخسارة المرحلة بهذه الطريقة وعدم إنهاء المهمة".
وأضاف "كان الفوز في يدي. كنت في السابق عندما أشاهد لقطات مثلها لمتسابق آخر أشعر بالدهشة. ينتابني الآن نفس الشعور بالحسرة".
.@WoutvanAert furado na meta. Bravo, @DavidGaudu #Dauphine #ciclismonaespn pic.twitter.com/ZciYV37oHZ
— País do Ciclismo (@DoCiclismo) June 7, 2022
لكن فان آرت حصل على بعض العزاء بعد أن تصدر الترتيب العام قبل مرحلة الفردي ضد الساعة اليوم.
#Dauphine @DavidGaudu le arrebata el triunfo a @WoutvanAert pic.twitter.com/ywVPTo0hNI
— Marcelo La Gattina (@MLaGattina) June 7, 2022