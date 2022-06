بين التخوين والطبطبة.. أزمة الشوربجي تصل البرلمان ولاعبون يفكرون بالسير على خطاه

القاهرة- تواصل الجدل الدائر في مصر عقب إعلان تمثيل بطل الإسكواش المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، لمنتخب إنجلترا بدلا من مصر في البطولات المقبلة.

وتباينت ردود الفعل في مصر حول القضية، فبينما وصف البعض ما قام به اللاعب بـ "خيانة الوطن" تمنى البعض له التوفيق، وطالب إعلاميون بالوقوف على أسباب تخلي نجوم الألعاب الفردية عن اللعب لمصر، وإنقاذ ما تبقى منهم.

وفجر نجم الإسكواش العالمي السابق أحمد برادة، مفاجأة مدوية بإعلانه أن عددا من اللاعبين المصريين في طريقهم للسير على خطى الشوربجي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش -أمس الإثنين- أن الشوربجي المصنف الأول عالميا سابقا وأحد أكثر لاعبي الإسكواش حصولا على ألقاب، انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا.

وبموجب هذا الإعلان سينافس الشوربجي، المصنف الثالث عالميا والذي يعيش في بريستول منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عاما، في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

🗣 @MoElshorbagy : “The opportunity to represent England is extremely exciting and I will give it my all playing under the English flag."

بدوره، كشف بطل العالم المصري السابق أحمد برادة أن الشوربجي قد لا يكون لاعب الإسكواش الأخير الذي يتخلى عن اللعب لمنتخب مصر.

وأوضح -في مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد- أنه تحدث مع عدد من كبار اللاعبين المصريين، وأن عددا منهم في طريقه لتكرار تجربة الشوربجي، في ظل صعوبات يواجهونها مع إدارة اللعبة في مصر. وشدد برادة أن هناك شيئا خاطئا يحدث في الإسكواش المصري ويلقي بظلاله على عناصر اللعبة، مطالبا المسؤولين بالعمل على احتواء اللاعبين.

وشن الإعلامي ونجم منتخب مصر لكرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، هجوما شديدا على الشوربجي، قائلا إن قيام أي لاعب بترك منتخب بلاده وتمثيل بلد آخر، في أي لعبة وليس فقط الإسكواش، "خيانة لبلده".

وشدد "ميدو" -عبر برنامجه "الريمونتادا"- أن مصر لها فضل على الجميع، وأن أي شخص مهما ابتعد عنها يبقى متعلقا بها، وأن قرار الشوربجي خاطئ من وجهة نظره حتى لو كان ينوي العيش في بريطانيا لنهاية عمره.

وفي تعليقه على حاجة اللاعب لدعم معنوي، تساءل ميدو "هل هناك تكريم أكبر من إن رئيس الجمهورية يكرمك يا شوربجي؟، ده أكبر شرف ليك، هل هناك دعم معنوي أكبر من ذلك؟".

ونشرت صحيفة الدستور المصرية "إنفوغراف" عن تفاصيل إعلان الشوربجي اللعب لصالح المنتخب الإنجليزي، تحت عنوان " بعت مصر بكام؟" في إشارة للخيانة.

ولم يكن الإعلام المصري كله ضد قرار الشوربجي، حيث أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تفهمه لما قام به اللاعب، مؤكدا أن الاتحاد المصري لم يقدم أي شيء للاعب لسنوات طويلة، وسخر من بيان الاتحاد عما قدمه للشوربجي، خاصة مساعدته في الحصول على جواز سفر جديد بعد فقد جوازه في هونغ كونغ.

وقال أديب -عبر برنامجه "الحكاية"- إن مصر لم تقدم الكثير للشوربجي باستثناء مساعدات مالية هزيلة لا تغطي حتى جزءا صغيرا من مصروفاته، وإن مصر لن تستطيع تقديم ما ستقدمه إنجلترا للاعب.

وتابع "الراجل عنده 30 سنة ومش حابب يلعب باسم مصر نقوله خلاص ومتشكرين.. اذهب أنت من الطلقاء، روح شوف حياتك، ونتمنى لك حظًا سعيدا".

وطالبت الإعلامية لميس الحديدي -عبر برنامجها "كلمة أخيرة"- بنظرة موضوعية لقضية الشوربجي، الذي لم يكن الوحيد، بل سبقه أبطال آخرون في المصارعة وألعاب القوى ورفع الأثقال.

وأضافت أن الرياضة تحتاج لعناية من الدولة، قائلة "ممكن احنا كدولة نامية ماعندناش موازنات كافية لكن نحتاج للعدالة والاهتمام والطبطبة على الناس، فيه حاجات أهم من الفلوس لأن الاخيرة ممكن تأتي من القطاع الخاص".

وطالبت الحديدي وزير الرياضة بدراسة الأمر بموضوعية وشفافية وأن يدخل بأروقة الاتحادات ويقيم الأوضاع داخل كافة الاتحادات التنس والمصارعة ورفع الأثقال، وقالت "عندنا مواهب عظيمة متخلوهاش تجري وتمشي".

قضية الشوربجي وصلت للبرلمان المصري، وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس محمود حسين، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الإسكواش للوقوف على أسباب انضمام اللاعب لمنتخب إنجلترا وتركه منتخب مصر.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، تأكيد حسين أن هناك حالة من الاستياء سيطرت على جميع أعضاء لجنة الشباب، إذ أكد البعض منهم أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة، حول أسباب تجنيس لاعب الإسكواش. كما أكد رئيس لجنة الشباب أنه سيتم إعداد تقرير كامل حول تلك الواقعة وفي حال اكتشاف أي تقصير من المسؤولين عن اللعبة في مصر سيتم محاسبة المسؤول، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش تلك الإشكالية في أقرب اجتماع لها.

وقال الشوربجي -الذي فاجأ عالم الإسكواش بقرار اللعب باسم إنجلترا بدلا من مصر- إن "المعاملة السيئة من بعض الأفراد هي السبب وراء القرار، وإن الأصعب في ذلك كان الأطفال الذين يطلعون على القرار.

وأوضح الشوربجى -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنه كان يفكر في هذا الأمر منذ 3 أو 4 أشهر وإن عقله كان يطالبه بشيء وقلبه بشيء آخر.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 31 عاما "القرار سيساعدني على إكمال الأعوام المتبقية لي في الإسكواش. كلما تقدمت في العمر تحتاج إلى مدرب خاص وطبيب خاص في كل بطولة".

وتابع "هذا الأمر لم يكن متوفرا من قبل، لكن إنجلترا ستمنحني هذا وفي أسوأ موسم لي، فأنا لم أبلغ دور الثمانية في بطولة منذ أكتوبر/تشرين الأول وحتى مايو/أيار عندما نجحت أخيرا في الوصول إلى نهائي بطولة العالم".

🗣 “I’m really excited that I will be representing England, I have lived in England more than half my life.”@moelshorbagy discusses the reasons why he has switched allegiance to England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 6, 2022