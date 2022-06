عزز الإسباني رافائيل نادال رقمه القياسي وأحرز لقبه 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-3 و6-3 و6-صفر على النرويجي كاسبر رود، في النهائي في باريس اليوم الأحد.

وبات نادال يملك 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه في هذا الرقم القياسي.

وفي البداية، تبادل نادال كسر الإرسال بشكل مبكر مع رود المصنف الثامن عالميا.

لكن اللاعب الإسباني كسر إرسال رود مرة أخرى، ليتقدم 4-1 ثم يحسم المجموعة الأولى في وقت لاحق.

وفي المجموعة الثانية، تكرر الأمر ذاته وكسر كل لاعب إرسال منافسه، قبل أن ينجح نادال في كسر إرسال رود مرتين متتاليتين، منها مرة بسبب خطأ مزدوج من اللاعب النرويجي، ليتقدم في النتيجة.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

ولم يمنح نادال منافسه النرويجي أي فرصة في المجموعة الثالثة، وكسر إرساله 3 مرات متتالية ودون أن يخسر أي شوط ليؤكد من جديد أنه ملك الملاعب الرملية.

وقال نادال للجماهير في ملعب فيليب شاترييه بعد التتويج باللقب "لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، سأواصل القتال لمحاولة الاستمرار. بالنسبة لي من الرائع أن ألعب هنا وسط دعمكم المذهل لي".

ولم يواجه نادال مقاومة من رود المصنف الثامن عالميا الذي كان يكافح للبقاء في المباراة.

وسدد اللاعب الإسباني ضربات أرضية قوية ليجبر منافسه النرويجي على الركض في جميع أنحاء الملعب.

وقال نادال "شخصيا من الصعب جدا وصف شعوري الآن. إنه أمر لم يسبق أن واجهته من قبل، أن أكون هنا بعمر 36 عاما وأخوض مباراة نهائية أخرى على أهم ملعب في مسيرتي".

وفي يناير/ كانون الثاني تعافى نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده 36 يوم الجمعة، من تأخره بمجموعتين لينتصر على دانييل ميدفيديف ويحقق لقبه الثاني في أستراليا المفتوحة.

وقبل ذلك بشهرين، كان نادال يفكر في الاعتزال بعد عودة إصابة في القدم والتي أزعجته لفترات طويلة في مسيرته وأجبرته على الغياب عن أغلب موسم 2021، ومن بين ذلك ويمبلدون والأولمبياد وأميركا المفتوحة.

ووصل نادال إلى باريس بصحبة طبيبه الخاص لمساعدته خلال البطولة على الرغم من الإصابة.

وتابع اللاعب الإسباني "لو لم تجد الدعم من فريقك خاصة في اللحظات الصعبة التي مررنا بها فيما يتعلق بالإصابة لما حققت كل هذا لأنني كنت سأعتزل قبل فترة طويلة".