بعد حملة إعلامية عليه لاختياره تمثيل إنجلترا.. هكذا استقبلت الجماهير محمد الشوربجي في أول بطولة بمصر

بعد حملة إعلامية ضخمة على بطل الإسكواش محمد الشوربجي، إثر اختياره مؤخرا تمثيل إنجلترا بدلا من مصر، حانت لحظة اختبار مدى تأثر الجماهير بهذه الحملة، وذلك خلال مشاركة الشوربجي ببطولة في مصر.

وفاز محمد الشوربجي في أولى مبارياته على أرض مصر بعد التجنيس، على المصري مازن هشام بنتيجة 2-1، ضمن المجموعة الثانية ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 21 حتى 26 يونيو/حزيران الجاري.

وكان الإعلام المصري اتهم الشوربجي بأن قراره خيانة لمصر، لكن يبدو أن هذه الحملة لم تغير رأي الجماهير التي اقتنعت بالأسباب التي دفعت اللاعب إلى تمثيل إنجلترا التي "دعمته" على مدى 15 عاما، على حد قول اللاعب.

والغريب أن الشوربجي، الذي كان التجاهل وعدم الاهتمام به من أسباب تركه تمثيل مصر، أصبح محط اهتمام الجميع، سواء على مستوى الجماهير أو الصحفيين والإعلاميين الذين تسابقوا لالتقاط الصور معه.

لقاء مع النجم محمد الشوربجي بعد الفوز في مباراة اليوم على مازن هشام ببطولة CIB الدولية للاسكواش#ONTime_Sports pic.twitter.com/vf2P50O3i0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 21, 2022

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش -على موقع تويتر اليوم الأربعاء- صورة للشوربجي وحوله الجماهير المصرية التي تلتقط معه صورا تذكارية، في أثناء وجوده في مصر، معلقا عليها "الكل يريد صورة مع محمد".

ورد الشوربجي على تغريدة الاتحاد بقوله "سوف أتذكر ما حدث اليوم إلى الأبد".

I will remember what happened today forever ❤️ https://t.co/2YvG57uRKr — Mohamed ElShorbagy (@MoElshorbagy) June 21, 2022

وتفاعل صحفيون رياضيون وناشطون مصريون مع أول وجود للشوربجي في مصر بعد قراره تمثيل إنجلترا، معبرين عن سعادتهم بعودة اللاعب إلى مصر حتى وإن كان بجنسية أخرى.

ونشر الصحفي الرياضي محمد سمير -على حسابه الشخصي بموقع تويتر- صورة له مع الشوربجي، وكتب عليها "عكس توقعات كثير من الناس، ممكن يكون منهم محمد نفسه، الجمهور استقبله في أول مباراة له في مصر بعد قراره، بحفاوة كبيرة وتشجيع، وحتى بعد اللقاء، الجميع نزل يتصور معه".

ونشر مغرد آخر صورة تذكارية له مع الشوربجي، وكتب عليها "مع أكتر لاعب مصري حقق بطولات إسكواش، محمد الشوربجي".

عكس توقعات ناس كتير ممكن يكون منهم محمد نفسه الجمهور استقبله في أول ماتش ليه في مصر بعد قراره بحفاوة كبيرة وتشجيع وحتى بعد الماتش كله نزل يتصور معاه https://t.co/We04sI7j0B pic.twitter.com/6TeTnAzG6m — Mohamed Samir (@MohamedSamir) June 21, 2022

مع أكتر لاعب مصري حقق بطولات إسكواش محمد الشوربجي ❤️🇪🇬 https://t.co/OWPhUv8N7g pic.twitter.com/ueh25aC4c7 — أوسامة (@mohamedomasry) June 21, 2022

No caption needed

❤️ pic.twitter.com/Tc9uShV2HH — Amr Fekry (@AmrFekry26) June 21, 2022

طيب والله رد فعل كويس من الناس والشحن ضده طلع ع البايظ https://t.co/kI6HN8j7MN — Mohamed Khatab (@iamkhatab) June 21, 2022

حقيقي انا مبسوط جدا باستقبال محمد الشوربجي جدا من الناس و قد اي الناس حاسه و عارفه هو عمل كدا ليه. ❤️❤️❤️ — 💜🌿🦅KapoOoo (@kapo0074) June 22, 2022