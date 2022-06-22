رياضة

بعد حملة إعلامية عليه لاختياره تمثيل إنجلترا.. هكذا استقبلت الجماهير محمد الشوربجي في أول بطولة بمصر

هكذا استقبلت الجماهير المصرية محمد الشوربجي
محمد الشوربجي (يمين) محط أنظار واهتمام الجميع في البطولة (مواقع التواصل)
22/6/2022

بعد حملة إعلامية ضخمة على بطل الإسكواش محمد الشوربجي، إثر اختياره مؤخرا تمثيل إنجلترا بدلا من مصر، حانت لحظة اختبار مدى تأثر الجماهير بهذه الحملة، وذلك خلال مشاركة الشوربجي ببطولة في مصر.

وفاز محمد الشوربجي في أولى مبارياته على أرض مصر بعد التجنيس، على المصري مازن هشام بنتيجة 2-1، ضمن المجموعة الثانية ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 21 حتى 26 يونيو/حزيران الجاري.

وكان الإعلام المصري اتهم الشوربجي بأن قراره خيانة لمصر، لكن يبدو أن هذه الحملة لم تغير رأي الجماهير التي اقتنعت بالأسباب التي دفعت اللاعب إلى تمثيل إنجلترا التي "دعمته" على مدى 15 عاما، على حد قول اللاعب.

والغريب أن الشوربجي، الذي كان التجاهل وعدم الاهتمام به من أسباب تركه تمثيل مصر، أصبح محط اهتمام الجميع، سواء على مستوى الجماهير أو الصحفيين والإعلاميين الذين تسابقوا لالتقاط الصور معه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش -على موقع تويتر اليوم الأربعاء- صورة للشوربجي وحوله الجماهير المصرية التي تلتقط معه صورا تذكارية، في أثناء وجوده في مصر، معلقا عليها "الكل يريد صورة مع محمد".

ورد الشوربجي على تغريدة الاتحاد بقوله "سوف أتذكر ما حدث اليوم إلى الأبد".

وتفاعل صحفيون رياضيون وناشطون مصريون مع أول وجود للشوربجي في مصر بعد قراره تمثيل إنجلترا، معبرين عن سعادتهم بعودة اللاعب إلى مصر حتى وإن كان بجنسية أخرى.

ونشر الصحفي الرياضي محمد سمير -على حسابه الشخصي بموقع تويتر- صورة له مع الشوربجي، وكتب عليها "عكس توقعات كثير من الناس، ممكن يكون منهم محمد نفسه، الجمهور استقبله في أول مباراة له في مصر بعد قراره، بحفاوة كبيرة وتشجيع، وحتى بعد اللقاء، الجميع نزل يتصور معه".

ونشر مغرد آخر صورة تذكارية له مع الشوربجي، وكتب عليها "مع أكتر لاعب مصري حقق بطولات إسكواش، محمد الشوربجي".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند