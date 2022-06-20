جدة تحتضن "نزال البحر الأحمر".. جوشوا ينشد الثأر من أوسيك واستعادة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بالملاكمة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية استضافة البلاد لنزال العودة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة "نزال البحر الأحمر"، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك" والبريطاني "أنتوني جوشوا"، بمدينة جدة في 20 أغسطس/آب المقبل.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين انتهت بفوز أوسيك على جوشوا، في سبتمبر/أيلول الماضي، في ملعب "توتنهام هوتسبير" بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد عام 1999، عندما واجه البريطاني "لينوكس لويس" منافسه الأميركي إيفاندر هوليفيلد.

وشهدت لعبة الملاكمة في السعودية تطورا كبيرا منذ 2019، وارتفاعا في نسبة ممارسي اللعبة من الذكور والإناث إلى 300%، مقارنة بـ2019، إلى جانب افتتاح 59 صـالة رياضية مخصصة لممارسة اللعبة.

ويقام العديد من البطولات المحلية تحت مظلة الاتحاد السعودي للملاكمة في جميع مناطق البلاد، في حين تسعى وزارة الرياضة لدعم الألعاب المختلفة، من خلال الاستضافات لرفع نسبة ممارسي الألعاب، وتحسين وتطوير البيئة الرياضية، وإلهام الرياضيين السعوديين بقيم ومبادئ الرياضة بمختلف أنواعها.

يذكر أن نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الذي سيقام في أغسطس/آب المقبل، يعتبـر ثاني نزال عالمي تستضيفه السعودية، بعد النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفاز به البريطاني "أنتوني جوشوا" متوجا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "أندي رويز" بمجموع النقاط، عقب انتهاء الجولة الأخيرة.

🗓| 20 أغسطس 2022 جدة تحتضن #نزال_البحر_الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة بين "🇺🇦 أولكسندر أوسيك" و "🇬🇧 أنتوني جوشوا" pic.twitter.com/rWBgDuoZH8 — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 19, 2022

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تم الإعلان بشكل رسمي!! نزال الإعادة بين بطل العالم وحامل معظم أحزمة الوزن الثقيل أوليكساندر أوسيك (0-19)[13KO]🇺🇦 ضد البطل السابق أنثوني جوشوا (2-24)[22KO]🇬🇧 سوف يقام في تاريخ 20 أغسطس في مدينة جدة، السعودية🇸🇦#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/N26UrdjgBm — Boxing |🎖🥊| ملاكمة (@BoxingMENA) June 19, 2022

نزال تاريخي في الملاكمة بمدينة جدة 🥊 جوشوا يعود من جديد 😍😍🔥🔥#نزال_البحر_الأحمر pic.twitter.com/wKlVu4a88i — أحمد العجلان (@ahmad2man) June 19, 2022