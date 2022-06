تصدر النجم الإسباني رافائيل نادال عناوين الصحف الإسبانية والترند العالمي، بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتجريده من لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى بالدور ربع النهائي.

وجاء اسم "نادال" في قائمة الأكثر تداولا عالميا على موقع تويتر، عقب تحقيقه الفوز على ديوكوفيتش في وقت متأخر أمس الثلاثاء بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 في مباراة مثيرة استمرت أكثر من 4 ساعات.

وجاء الثناء الأكبر على نادال من غريمه ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الذي علق على الهزيمة أمامه قائلا "لقد بذلت قصارى جهدي. أعرف أنه يمكنني تقديم أداء أفضل. فخور بالقتال والبقاء حتى الضربة الأخيرة".

وأضاف ديوكوفيتش: لقد خسرت أمام أفضل لاعب اليوم. سنحت لي عدة فرص لم استغلها. هذا كل ما في الأمر. بعد معركة استمرت أكثر من 4 ساعات يجب أن أتقبل الهزيمة".

وتغنت الصحف الإسبانية بنادال الذي هزم ديوكوفيتش للمرة الـ 29 في تاريخ المواجهات بين اللاعبين، كما تصدر "الماتادور" الصفحات الأولى لأعداد صحف اليوم مثل "ماركا" و"أس".

ووصفت "أس" (AS) نادال بـ "لا نهائي" وقالت عنه ماركا "أسطورة رياضية لا يتعب من الفوز، ولا يتوقف أبدا عن إثارتنا".

بدورها، كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن فوز نجم الملاعب الترابية "نادال استثنائي يطرد ديوكوفيتش من مملكته".

هذا وقد أشاد إعلاميون ومحللون رياضيون بالأداء الكبير والحضور الذهني المميز لنادال في المباراة.

