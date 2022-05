فاز اللاعب الصاعد كارلوس ألكاراز على رافائيل نادال 6-2 و1-6 و6-3 في مواجهة إسبانية خالصة بين جيلين مختلفين في بطولة مدريد المفتوحة للتنس -اليوم الجمعة- ليحقق أول انتصار على مثله الأعلى، ويضرب موعدا مع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في الدور قبل النهائي.

وفي مباراة متقلبة على ملعب مانولو سانتانا، تعافى ألكاراز من إصابة في الكاحل ليقدم عرضا واثقا، ويصبح أول لاعب إسباني ينجح في الفوز على نادال منذ فعلها فرناندو فرداسكو في أستراليا المفتوحة 2016.

وقال ألكاراز "هذا الانتصار يعني الكثير بالنسبة لي، إذ كلل التعب والمجهود الكبير الذي بذلته يوميا. الفوز على نادال -أفضل لاعب في التاريخ- على الملاعب الرملية يعني الكثير".

وخسر ألكاراز بمجموعتين متتاليتين أمام نادال في مدريد قبل عام -في عيد ميلاده الـ18- وفاز بـ3 أشواط فقط وقتها، بصفته المصنف 120 وشارك ببطاقة دعوة.

وتقابل هذا الثنائي مجددا مارس/آذار الماضي في الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز، حيث فاز نادال بمباراة من 3 مجموعات، لكن ألكاراز كشف عن قدراته الكبيرة -بعد يوم واحد من عيد ميلاده 19- ليثأر من المخضرم نادال (35 عاما).

وهيمن ألكاراز على المجموعة الأولى، لكنه أصيب بالتواء في الكاحل في المجموعة الثانية.

واستفاد نادال من الموقف ليفوز بالمجموعة بعد أن توقف اللعب لفترة قصيرة، بسبب وعكة صحية طارئة لمشجع.

ودفع نادال المباراة لمجموعة فاصلة، لكن ألكاراز استعاد مستواه وتماسك ليحبط انتفاضة نادال الحاصل على 21 لقبا كبيرا.

وقال ألكاراز إن "الإصابة في المجموعة الثانية أثرت علي كثيرا. حين خسرت المجموعة الثانية ذهبت إلى المرحاض وعدت أفضل حالا".

وأضاف "قاتلت حتى آخر كرة، وكان هذا مفتاح النصر".

وسيلتقي ألكاراز مع ديوكوفيتش الذي فاز، 6-3 و6-4 على هوبرت هوركاتش، ليبلغ الدور قبل النهائي في مسعاه للفوز بلقبه الرابع في العاصمة الإسبانية.

ولعب ديوكوفيتش بطريقته المعتادة -على ملعب مانولو سانتانا في يوم مشمس في مدريد- ليواصل استعادة مستواه المرتفع قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق مايو/أيار الجاري.

ولم يلعب ديوكوفيتش (34 عاما) مباراة دور الثمانية بعد انسحاب منافسه آندي موراي بسبب المرض، وفاز ديوكوفيتش بسهولة على هوركاتش.

وتقدم اللاعب الصربي سريعا 3-صفر في المجموعة الأولى وحسمها لصالحه في 36 دقيقة، وواصل الضغط في المجموعة الثانية ليكسر إرسال منافسه والنتيجة 3-2، ليفوز في النهاية بعد ساعة و20 دقيقة من اللعب.

ولم يواجه ديوكوفيتش أي نقطة لكسر إرساله أمام هوركاتش، ليمدد سجله المثالي أمام منافسه البولندي إلى 4 انتصارات من دون هزيمة.

وقال ديوكوفيتش "في المجموعة الأولى لم أقدم أداء جيدا، إذ استغرق الأمر بعض الوقت للتكيف على الأجواء".

وأضاف "تحسن الأداء في المجموعة الثانية، وبدأت أسدد ضربات الإرسال جيدا، وأنا سعيد بالطريقة التي حصدت بها النقاط".