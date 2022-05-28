نجم التنس الألماني السابق بيكر في السجن وديوكوفيتش: قلبي ينفطر حزنا

أعرب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، عن حزنه وقال إن "قلبه مفطور حزنا" لرؤية لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر في السجن.

وقال ديوكوفيتش -في أثناء مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس- إن "قلبي ينفطر حزنا أن أراه يمر بهذا. أنا حزين فقط لأن شخصا أعرفه جيدا، وأعتبره من عائلتي كما أنه أسطورة في رياضتنا، عليه أن يعيش بما يمر به".

وكان بيكر درّب ديوكوفيتش في الفترة من عام 2014 إلى 2016 واحتفلا معًا بالعديد من النجاحات.

وقال ديوكوفيتش "كانت لدينا علاقة رائعة، حتى بعد انتهاء علاقة عملنا".

وأضاف "أنا على تواصل مع أحد أبنائه، نواه، وسألته عما إذا كان بإمكاني فعل أي شيء لمساعدته. ولكن الأمر سيئ. أتمنى فقط أن يظل بصحة جيدة وقويا".

وكان بيكر -الفائز بـ6 ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام)- حُكم عليه بالحبس لمدة عامين ونصف العام أبريل/نيسان الماضي على خلفية قضايا بالإفلاس. وهو حاليا في سجن بلندن.