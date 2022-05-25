رياضة

رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.. الكويتي ناصر الفرج ينسحب من بطولة عالمية في الجوجيتسو

إنسحاب اللاعب الكويتي ناصر الفرج لوجود لاعب اسرائيلي في القرعه (مواقع التواصل)
انسحاب الفرج يأتي بعد انسحابات عديدة لعدد كبير من اللاعبين الكويتيين الرافضين للتطبيع مع الاحتلال (مواقع التواصل)
25/5/2022-|آخر تحديث: 25/5/202203:52 PM (مكة المكرمة)

أشاد ناشطون باللاعب الكويتي ناصر الفرج بعد انسحابه من بطولة الجوجيتسو (أحد أنماط الفنون القتالية اليابانية) في هنغاريا، رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

ورأى مغردون أن انسحاب اللاعب الكويتي يأتي ضمن انسحابات عديدة لعدد كبير من اللاعبين الكويتيين الرافضين للتطبيع مع الاحتلال؛ تعبّر بدورها عن نبض الشارع الكويتي المناهض للتطبيع والعلاقات مع الاحتلال.

وأشادت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بانسحاب اللاعب الكويتي ناصر الفرج، قائلة إنه بذلك "ينضم إلى لائحة الشرف في عالم الرياضة".

كما ثمّن الائتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين انسحاب اللاعب، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف النابعة من أصدقاء القضية الفلسطينية ستبقى مُقدّرة ومحفوظة لدى الشعب الفلسطيني.

ودعا الائتلاف جميع الرياضيين في العالم للسير على نهج الفرج، ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بكل أشكاله.

وعلق المغرد محمد الظفيري على انسحاب اللاعب بالقول "دمتم عزًّا وفخرًا دائمًا في دفاعكم عن قضيتنا الفلسطينية ووقوفكم درع ثابت أمام الكيان المحتل، لا تتجردوا من مبادئكم مهما كان السبب، ما تقومون به يؤثر عليهم حزنًا وسلبًا ويستحقون المزيد".

ويأتي انسحاب اللاعب الكويتي الفرج تزامنًا مع انسحاب لاعبة المبارزة الكويتية خلود المطيري من منافسات بطولة "تايلند" الدولية للمبارزة، رفضًا للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة لاعبين من الاحتلال ضمن منافسات البطولة.

المصدر : وكالة سند