رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.. الكويتي ناصر الفرج ينسحب من بطولة عالمية في الجوجيتسو

أشاد ناشطون باللاعب الكويتي ناصر الفرج بعد انسحابه من بطولة الجوجيتسو (أحد أنماط الفنون القتالية اليابانية) في هنغاريا، رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

ورأى مغردون أن انسحاب اللاعب الكويتي يأتي ضمن انسحابات عديدة لعدد كبير من اللاعبين الكويتيين الرافضين للتطبيع مع الاحتلال؛ تعبّر بدورها عن نبض الشارع الكويتي المناهض للتطبيع والعلاقات مع الاحتلال.

وأشادت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بانسحاب اللاعب الكويتي ناصر الفرج، قائلة إنه بذلك "ينضم إلى لائحة الشرف في عالم الرياضة".

كما ثمّن الائتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين انسحاب اللاعب، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف النابعة من أصدقاء القضية الفلسطينية ستبقى مُقدّرة ومحفوظة لدى الشعب الفلسطيني.

ودعا الائتلاف جميع الرياضيين في العالم للسير على نهج الفرج، ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بكل أشكاله.

الائتلاف يثمن موقف اللاعب الكويتي ناصر الفرج الرافض للتطبيع الرياضي ثمن الائتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين انسحاب اللاعب الكويتي ناصر الفرج من بطولة ( ajptour) للجوجيتسو في هنغاريا، وذلك رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني. pic.twitter.com/6x4w9yUd71 — الائتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس (@GCYSP_Official) May 24, 2022

وعلق المغرد محمد الظفيري على انسحاب اللاعب بالقول "دمتم عزًّا وفخرًا دائمًا في دفاعكم عن قضيتنا الفلسطينية ووقوفكم درع ثابت أمام الكيان المحتل، لا تتجردوا من مبادئكم مهما كان السبب، ما تقومون به يؤثر عليهم حزنًا وسلبًا ويستحقون المزيد".

ويأتي انسحاب اللاعب الكويتي الفرج تزامنًا مع انسحاب لاعبة المبارزة الكويتية خلود المطيري من منافسات بطولة "تايلند" الدولية للمبارزة، رفضًا للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة لاعبين من الاحتلال ضمن منافسات البطولة.

دمتم عزاً وفخراً دائماً في دفاعكم عن قضيتنا الفلسطينية ووقوفكم درع ثابت أمام الكيان المحتل لا تتجردوا من مبادئكم مهما كان السبب ، ماتقومون به يؤثر عليهم حزناً وسلباً ويستحقون المزيد 🇵🇸🇰🇼#خلود_المطيري#ناصر_الفرج#فلسطين pic.twitter.com/JJYWrcEhQv — محمد الظفيري (@Mhaldhafiri) May 22, 2022

شكرا للبطل #ناصر_الفرج هذا الموقف المميز..

نفتخر بك يا ناصر

والكويت أميرا وحكومة وشعبا نرفض التطبيع ولن نعترف بإسرائيل https://t.co/Q5ux0tQNmh — أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) May 23, 2022

#ناصر_الفرج

تحية كبير

يا بطل رفعت راسنا

الله يحفظك ويحميك 🙏🌹 pic.twitter.com/YmFTMCuhzH — na9r_muteri🇰🇼 (@MoteriNa9r) May 25, 2022

اللاعبة الكويتية #خلود_المطيري

واللاعب #ناصر_الفرج ينسحبان من بطولتان ويرفضان مواجهة لاعبة ولاعب من الكيان الصهيوني .

…

كلمات الثناء لا توفيكم حقكم

شكراً لكم #التطبيع_خيانة وعدم كرامة.#الكويت pic.twitter.com/5CrSykaLUA — الحميداني (@Alhumaidani1) May 22, 2022

بطلنا ولا غنا لنا وله الا هذا الموقف المشرف – بطلنا #ناصر_الفرج https://t.co/msEUMJoQa0 — Mohammed (@mhusain2011) May 24, 2022