لقي المغربي مراد لمرابط، اللاعب السابق بالدوري الهولندي لكرة القدم ومدرب الكيك بوكسينغ، مصرعه بطريقة مأساوية بعد قفزة مميتة من نحو 30 مترا خلال إجازة في إحدى جزر مدينة مالقا الإسبانية.

وكانت زوجته تصوّر القفزة من قارب بالماء، وقد ظهر وهو يستعد للقفز من أعلى الجبل ثم قفز قبل أن يصرخ صرخة مدوية عندما أدرك أنه سيصطدم بالصخور لا محالة، بعدئذ سقط في مياه البحر فاقدا للوعي وزوجته تصرخ "يا إلهي".

Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/HLENJyIL32 — Pool (@Poolhaber) May 17, 2022

ويبدو أن لمرابط لم يحسن تقدير بروز الصخور قبل القفزة الاستعراضية التي أنهت حياته في لحظات.

ونعى نادي فيتيسه الهولندي لكرة القدم لاعبه السابق لمرابط الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وقال في تغريدة عبر تويتر إنهم "تلقوا الرسالة الحزينة بوفاة لمرابط. نتمنى للعائلة والأصدقاء الكثير من القوة".

كما نعته عائلته وأصدقاؤه سواء في كرة القدم أو الكيك بوكسينغ الذي كان أحد أبطاله قبل أن يصبح من مدربيه البارزين في هولندا.

وقال المدرب مسعود كام في نعي زميله لمرابط "سنفتقدك يا ​​مراد. لطالما دعوتك بالأسد المغربي، هكذا ستكون دائما في نظري".

➡ Ex-jogador holandês morre ao saltar de 30m e bater em rochas Mourad Lamrabatte passava as férias com a mulher e os filhos em Maiorca, na Espanha, quando tragédia aconteceu. Leia: https://t.co/m7qH3Mg4jX pic.twitter.com/SfIrD2Cyj0 — Metrópoles (@Metropoles) May 14, 2022

ولمرابط مغربي الأصل، احترف كرة القدم في هولندا مع فيتيسه في موسم 2010-2011، وشارك في الفوز ببطولة كأس هولندا مع فريق تحت 23 عاما، بقيادة جيري هامسترا، مدرب فريق أياكس أمستردام الحالي.

ورغم تألقه في كرة القدم فإنه اتجه لرياضة الكيك بوكسينغ، وصنع لنفسه اسمًا كبيرا في اللعبة وكان شخصية معروفة في بلدة أرنهيم الهولندية.