فاز اللاعب الفلسطيني، الربّاع، محمد حمادة، بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي تستضيفها اليونان خلال الفترة بين 1 و11 مايو/أيار الجاري.

وتوج حمادة بالذهبية الأولى لفلسطين برفعه وزن 168 كجم في الخطف، والميدالية البرونزية في وزن 193 كجم نطر، بمجموع عام 361، ليحتل المركز الثالث عالميا.

Olympian Hamada Mohammed from Palestine wins the Gold medal in Snatch during the Men 102KG A Group session! Check out his 168KG Snatch! 🇵🇸🥇 pic.twitter.com/NIERL1Jur4 — IWF (@iwfnet) May 9, 2022

وهنأ رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، حمادة على إنجازه.

وقال الرجوب -في بيان وصل وكالة الأناضول- إن الربّاع حمادة "موهبة واعدة في لعبة رفع الأثقال، استطاع أن يدوّن اسمه واسم فلسطين من ذهب في المحفل العالمي الذي يضم نخبة اللاعبين حول العالم".

وأضاف "هذا يعد إنجازا للرياضة الفلسطينية، التي تستمر رغم التحديات التي تحيط بها، في صناعة الرياضيين الواعدين الذين يقدمون رسالة لقضيتهم للعالم، بشكل رياضي حضاري".