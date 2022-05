فاز اللاعب الفلسطيني، الربّاع، محمد حمادة، بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي تستضيفها اليونان خلال الفترة بين 1 و11 مايو/أيار الجاري.

وتوج حمادة بالذهبية الأولى لفلسطين برفعه وزن 168 كجم في الخطف، والميدالية البرونزية في وزن 193 كجم نطر، بمجموع عام 361، ليحتل المركز الثالث عالميا.

Olympian Hamada Mohammed from Palestine wins the Gold medal in Snatch during the Men 102KG A Group session! Check out his 168KG Snatch! 🇵🇸🥇 pic.twitter.com/NIERL1Jur4

— IWF (@iwfnet) May 9, 2022