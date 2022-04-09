حظي لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر بإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انسحابه من البطولة العالمية للمبارزة للناشئين المقامة في دبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

ويأتي انسحاب الزمر بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة، محمد الفضلي، من بطولة العالم للمبارزة في دبي رافضا مواجهة لاعب إسرائيلي.

واحتفت "حركة مقاطعة إسرائيل" في الأردن بانسحاب الزمر، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت "ألف تحية للاعب المبارزة الأردني إياس الزمر، لرفضه ملاقاة لاعب صهيوني في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين".

إياس الزير .. فارس مبارزة عربي، وبطل أردني جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة مبارزة عالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، أو الاعتراف بكيانه. شكرًا إياس .. شكرًا يا نشمي pic.twitter.com/qgpGnASHHq — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 9, 2022

وأضافت أن "تضحية الرياضيين، من أجل رفض كسر عزلة الكيان وتذكير العالم عبر الساحات الرياضية العالمية بأهمية رفض جرائمه واحتلاله، تستحق الاحتفال والترحيب".

ألف تحية للاعب المبارزة الأردني إياس الزمر لرفضه ملاقاة لاعب صهيوني في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين.

إن تضحية الرياضيين من أجل رفض كسر عزلة الكيان وتذكير العالم عبر الساحات الرياضية العالمية بأهمية رفض جرائمه واحتلاله تستحق الاحتفال والترحيب . #لا_للتطبيع_الرياضي pic.twitter.com/ewbdahameL — Jordan BDS (@BDSJordan) April 9, 2022

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر "إياس، فارس مبارزة عربي، وبطل أردني جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة مبارزة عالمية، رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، أو الاعتراف بكيانه، مضيفة "شكرًا إياس.. شكرًا يا نشمي".

محمد الفضلي .. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، لكن الجدير بالإشارة أن هذا الانسحاب هو الثاني في مسيرة البطل محمد، إذ سبق وانسحب من بطولة هولندا عام 2019 لذات السبب. حيّوا البطل محمد .. حيّوا الكويتي pic.twitter.com/gefvCoSzqB — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 3, 2022

وحيّا تجمع "اتحرّك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع اللاعب الأردني، واصفا إياه بـ"البطل". وتغنى التجمع بتصرف الزمر، مغردا "هكذا نحن، كبارًا صغارًا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل بأن نسهم في تلميع صورته وجرائمه".

هكذا نحن، كبارًا صغارًا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل بأن نسهم في تلميع صورته وجرائمه. كل التحيّة للبطل الأردني اياس الزمر والذي انسحب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، المُقامة في دبي، بعد أن اوقعته القرعة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني.#التطبيع_خيانة#اتحرّك pic.twitter.com/q1xrnaKz5f — اتحرّك (@Move_Boycott) April 9, 2022