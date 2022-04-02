الدوحةـ على مدى 4 أيام، استضافت قطر 32 من كبار المشجعين العالميين "السوبر فانز" للتعرف على الثقافة القطرية وتقاليد أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يحظى بشرف تنظيم بطولة كأس العالم.

وتأتي جولة كبار المشجعين العالميين في قطر على هامش وجودهم بالعاصمة الدوحة لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2022 التي أجريت أمس الجمعة.

وتقول اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن الهدف من هذه الجولة هو الوقوف على الاستعدادات القطرية للمونديال، إضافة إلى الاطلاع على الثقافة والتقاليد القطرية وكرم الضيافة العربية التي تميز المنطقة.

ويضم وفد كبار المشجعين 32 شخصا يمثلون 28 دولة بينها 8 عربية وهي: عُمان والجزائر ومصر والإمارات وتونس والمغرب والعراق وقطر، إضافة إلى كل من البرازيل وجنوب أفريقيا والأرجنتين وإيران والمكسيك والصين وبولندا، وكذلك فرنسا وإيطاليا والسويد وكولومبيا وإنجلترا، وأيضا السنغال والولايات المتحدة وكرواتيا وتركيا وبلجيكا، فضلا عن هولندا وأسكتلندا وأوروغواي.

سفراء المونديال

وينظر إلى وفد كبار المشجعين على أنهم سفراء عالميون ينقلون للعالم الصورة الأحدث لبلد سريع التطور في مختلف المجالات ويقفون شاهدين على الإنجازات المبهرة لقطر في مجال البنية التحتية والطرقات والمنشآت المختلفة وأبرزها تلك المرتبطة بكأس العالم.

ومن الضفاف الأنيقة لمدينة اللؤلؤة مرورا بكورنيش الدوحة في الطريق إلى ملعب "974" المونديالي، اكتشف وفد المشجعين أصالة البلد المنظم للمونديال وتطوره السريع وأكدوا أن عاصمة الرياضة تواصل رحلة البناء لتقدم للعالم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ نهائيات المونديال.

وتعد هذه الجولة بمثابة شهادة جديدة لدولة قطر عبر سفراء الجماهير من مختلف دول العالم تؤكد أنها جاهزة من الآن لضربة بداية الحدث الكروي الأكبر عالميا بشكل لم يحدث من قبل وتقدم للعالم الصورة المضيئة للوطن العربي بنهضته الشاملة وشغفه بالرياضة وخصوصا الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وإضافة إلى زيارة منشآت مونديال 2022 والمعالم السياحية في قطر، نظمت اللجنة العليا، لوفد كبار المشجعين العالميين رحلة بحرية بالقوارب التقليدية (السنبوك) وجولة على متن الترام في مشيرب قلب الدوحة في اليوم الأول وزيارة إلى متحف قطر الوطني ورحلة بقوارب الكاياك في منطقة الذخيرة في اليوم الثاني، إضافة إلى أنشطة شيقة على الكثبان الرملية وجولة بمنتجع "سيلين" وجولة بمنطقة سوق واقف التاريخية في اليوم الثالث، قبل أن تختم بأنشطة عامة وحضور القرعة الجمعة.

مبادرة استثنائية

تجدر الإشارة إلى أن جولة "السوبر فانز" تأتي تحقيقا لمبادرة شبكة قادة المشجعين التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان تجربة استثنائية للمشجعين خلال كأس العالم 2022 التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتضم شبكة قادة المشجعين مجموعة من الأفراد المتحمسين لكرة القدم من أنحاء العالم، والذين يشاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساسية عن قطر وكأس العالم، بهدف تعزيز الحماس لدى الجمهور للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي ضوء هذه المبادرة، ستتاح الفرصة أمام قادة المشجعين للحصول على كافة المعلومات التي يمكنهم من خلالها الإجابة عن استفسارات المشجعين في بلدانهم عن دولة قطر، وتزويدهم بتحديثات دورية عن البطولة، بهدف ضمان سرعة نقل المعلومات مباشرة بين المشجعين والبلد المضيف، في سبيل مساعدة قطر في تقديم تجربة غير مسبوقة للمشجعين خلال المونديال القطري.

كما تساعد شبكة قادة المشجعين جمهور كرة القدم بأنحاء العالم في التعرف أكثر على شعبية اللعبة في قطر وتاريخ الساحرة المستديرة بالدولة التي ستنظم نسخة 2022 من المونديال.

وتتعاون اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع قادة المشجعين للتفاعل مع الجمهور وتلبية متطلباتهم وإعداد محتوى للنشر حول مونديال قطر 2022، كما يشاركون في حلقات نقاشية واستبيانات شهرية، لمساعدة الجهود المتواصلة في قطر لتقديم تجربة استثنائية للجمهور، وتضم الشبكة المئات من قادة المشجعين من 51 دولة، وتمثل قواعد المشجعين من مختلف المناطق والثقافات والخلفيات العرقية.