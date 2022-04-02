شاهد.. الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر
2/4/2022
أسدل الستار على كأس العالم 2022 في قطر بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.
وحسم ركلات الترجيح المباراة لصالح الأرجنتين، بعد التعادل 3-3 عقب التمديد لشوطين إضافيين.
وفيما يأتي تفاصيل الجوائز المالية التي وصل مجموعها إلى أكثر من 440 مليون دولار
- بطل المونديال: 42 مليون دولار.
- الوصيف: 30 مليون دولار.
- المركز الثالث: 27 مليون دولار.
- المركز الرابع: 25 مليون دولار.
- المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.
- المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.
- المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.
كما يمنح "فيفا" جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار، من أجل الإعداد للبطولة العالمية.
المصدر : الجزيرة