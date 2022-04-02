شاهد.. الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر

أسدل الستار على كأس العالم 2022 في قطر بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخه، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

وحسم ركلات الترجيح المباراة لصالح الأرجنتين، بعد التعادل 3-3 عقب التمديد لشوطين إضافيين.

وفيما يأتي تفاصيل الجوائز المالية التي وصل مجموعها إلى أكثر من 440 مليون دولار

بطل المونديال: 42 مليون دولار.

42 مليون دولار. الوصيف: 30 مليون دولار.

30 مليون دولار. المركز الثالث: 27 مليون دولار.

27 مليون دولار. المركز الرابع: 25 مليون دولار.

25 مليون دولار. المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

17 مليون دولار لكل منتخب. المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

13 مليون دولار لكل منتخب. المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

كما يمنح "فيفا" جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار، من أجل الإعداد للبطولة العالمية.