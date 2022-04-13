رياضة

"الله معي".. لاعب مسلم يفسر تألقه في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين رغم الصيام

Cleveland Cavaliers v Brooklyn Nets - Play-In Tournament
إيرفينغ (يمين) يقفز عاليا بالكرة ليسجل في سلة المنافسين (الفرنسية)
13/4/2022-|آخر تحديث: 14/4/202201:00 AM (مكة المكرمة)

فسّر لاعب كرة السلة المسلم كيري إيرفينغ تألقه اللافت رفقة فريقه بروكلين نتس في الفوز على كليفلاند كافالييرز -مساء أمس الثلاثاء -بـ115 نقطة مقابل 108- بحرصه على فريضة الصيام.

واستطاع إيرفينغ تسجيل 34 نقطة، وصنع 12 تمريرة حاسمة، وبفارق 9 نقاط عن زميله كيفن دورانت الذي سجل 25 نقطة، وصنع 11 تمريرة، ليتأهل بروكلين نتس للأدوار الإقصائية.

وفي مقابلة عقب اللقاء، سُئل إيرفينغ عن سر تألقه في مباراة أمس الثلاثاء، رغم أنه أكد -في وقت سابق- اللعب وهو صائم، وهو ما يعني كمية قليلة من الطاقة في الجسم أغلب فترات النهار.

ورد اللاعب المسلم على السؤال، قائلًا "حسنًا، إنها رحلة مع الله. لست وحدي في هذا؛ لدي إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم يصومون معي".

وأضاف " نحن نتمسك بصلواتنا وتأملنا، وعندما آتي إلى هنا، أشعر أن الله معي.. الله معك.. الله معنا جميعًا، لذلك أسير بإيمان، هذا كل ما يهم".

واختتم "عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في هذا الملعب، وأظهر موهبتي التي منحها لي الله بدقة، فأنا أشعر بامتنان كبير".

المصدر : وكالة سند