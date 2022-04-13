فسّر لاعب كرة السلة المسلم كيري إيرفينغ تألقه اللافت رفقة فريقه بروكلين نتس في الفوز على كليفلاند كافالييرز -مساء أمس الثلاثاء -بـ115 نقطة مقابل 108- بحرصه على فريضة الصيام.

واستطاع إيرفينغ تسجيل 34 نقطة، وصنع 12 تمريرة حاسمة، وبفارق 9 نقاط عن زميله كيفن دورانت الذي سجل 25 نقطة، وصنع 11 تمريرة، ليتأهل بروكلين نتس للأدوار الإقصائية.

🏀بروكلين نتس يتأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" ⏯️ شاهد ملخص مباراة بروكلين نتس 115-108 كليفلاند

كافالييرز#الدوري_الأميركي_للمحترفين#NBA pic.twitter.com/CVAo7xhnGz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022

وفي مقابلة عقب اللقاء، سُئل إيرفينغ عن سر تألقه في مباراة أمس الثلاثاء، رغم أنه أكد -في وقت سابق- اللعب وهو صائم، وهو ما يعني كمية قليلة من الطاقة في الجسم أغلب فترات النهار.

"It's been ups and it's been downs, but we've stayed together."@KyrieIrving caught up with @JaredSGreenberg after the Nets clinched their spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/guRrqn6nj6 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 13, 2022

ورد اللاعب المسلم على السؤال، قائلًا "حسنًا، إنها رحلة مع الله. لست وحدي في هذا؛ لدي إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم يصومون معي".

وأضاف " نحن نتمسك بصلواتنا وتأملنا، وعندما آتي إلى هنا، أشعر أن الله معي.. الله معك.. الله معنا جميعًا، لذلك أسير بإيمان، هذا كل ما يهم".

واختتم "عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في هذا الملعب، وأظهر موهبتي التي منحها لي الله بدقة، فأنا أشعر بامتنان كبير".