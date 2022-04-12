منتخب ليبيا ينسحب من بطولة العالم للمبارزة في دبي لرفضه مواجهة المنتخب الإسرائيلي

في سياق المقاطعة للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي، انسحب المنتخب الليبي للمبارزة، لرفضه مواجهة المنتخب الإسرائيلي في نهائي بطولة العالم المقامة في دبي.

وقال مدرب المنتخب الليبي للمبارزة بالسيف سراج الدين التاجوري في منشور له "الحمد لله على كل حال، رغم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون على مدار بطولة العالم للمبارزة بالسيف المقامة بدولة الإمارات هذه الأيام بمشاركة 44 دولة من مختلف أنحاء العالم".

وتابع "النهاية كانت بانسحاب منتخبنا الوطني الليبي من هذه البطولة، والسبب هو مواجهتنا ضد الكيان الصهيوني فقررنا الانسحاب رغم تفوقنا الفني عليهم وثقتنا بالفوز عليهم ولكن القضية الفلسطينية قضيتنا وقضية كل العرب والمسلمين".

وشهدت بطولة العالم لهذه الفئة العمرية وجود تجمّع كبير من لاعبي المبارزة، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي أولمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

وجاء انسحاب الفريق الليبي بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر من البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقبل الزمر، انسحب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي من البطولة رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي لمقاومة التطبيع.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية هي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات، وسط مشاركة 1660 لاعبا ولاعبة يمثلون 102 دولة في البطولة التي أُسدِل عليها الستار أمس الأحد.