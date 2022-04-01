جدول كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد المباريات

بعدما شهدت العاصمة القطرية الدوحة مراسم سحب القرعة، رُفع الستار عن جدول مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وتم تحديد مواعيد المباريات الـ64.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت الجمعة في الأول من أبريل/نيسان 2022، سيكون جدول البطولة كالآتي:

للتعرف على جدول مباريات الدور الثاني في كأس العالم 2022، قم بزيارة هذا الرابط

جدول كأس العالم 2022 ومواعيد المباريات (بتوقيت مكة المكرمة)

جدول مباريات الدور الثاني (بتوقيت مكة المكرمة)

الدور الأول (دور المجموعات)

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

20 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × الإكوادور (ملعب البيت، 19:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: السنغال × هولندا (ملعب الثمامة، 13:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × السنغال (ملعب الثمامة، 16:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور (ملعب خليفة، 19:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر (ملعب البيت، 18:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال (ملعب خليفة، 18:00).

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز)

21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران (ملعب خليفة، 16:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: أميركا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا (ملعب البيت، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا (ملعب الثمامة، 22:00).

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية (ملعب لوسيل، 13:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك (ملعب 974، 22:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين (ملعب 947، 22:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك (ملعب لوسيل، 22:00).

المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، والدانمارك، وتونس)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × أستراليا (ملعب الجنوب، 22:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدانمارك (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × أستراليا (ملعب الجنوب، 13:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: أستراليا × الدانمارك (ملعب الجنوب، 18:00).

المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، وألمانيا، واليابان)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × كوستاريكا (ملعب الثمامة، 19:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان (ملعب خليفة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × كوستاريكا (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كوستاريكا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا (ملعب البيت، 13:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب (ملعب الثمامة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا (ملعب خليفة، 19:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00).

المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا (ملعب لوسيل، 22:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون (ملعب الجنوب، 13:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا (ملعب 974، 19:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا (ملعب الجنوب، 13:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).

المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا (ملعب 974، 19:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي (ملعب لوسيل، 22:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا (ملعب المدينة التعليمية 16:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16)

2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة الأميركية (49) (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

2022-12-3: إنجلترا 3 × السنغال 0 (51) (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

2022-12-4: الأرجنتين × أستراليا (50) (ملعب الثمامة، 18:00).

2022-12-4: فرنسا 3 × بولندا 1 (52) (ملعب البيت، 22:00).

2022-12-5: اليابان 1 × كرواتيا 1 (تأهل كرواتيا بركلات الترجيح 3-1) (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

2022-12-5: البرازيل 4 × كوريا الجنوبية 1 (54) (ملعب 974، 22:00).

2022-12-6: المغرب 0 × إسبانيا 0، تأهل المغرب بركلات الترجيح (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

2022-12-6: البرتغال 6 × سويسرا 1 (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 1 × البرازيل1 (فوز كرواتيا بركلات الترجيح 4-2) (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: هولندا 2 × الأرجنتين 2. (فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3) (57) (ملعب لوسيل، 22:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: المغرب 1 × البرتغال 0. (60) (ملعب الثمامة، 18:00).

العاشر من ديسمبر/كانون الأول: إنجلترا 1 × فرنسا 2. (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم 2022

13 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × كرواتيا 0. (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).

14 ديسمبر/كانون الأول: فرنسا × المغرب. (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022

17 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 2 × المغرب 1 (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022