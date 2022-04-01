رياضة

جدول كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد المباريات

1/4/2022-|آخر تحديث: 27/2/202310:00 AM (مكة المكرمة)

بعدما شهدت العاصمة القطرية الدوحة مراسم سحب القرعة، رُفع الستار عن جدول مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وتم تحديد مواعيد المباريات الـ64.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت الجمعة في الأول من أبريل/نيسان 2022، سيكون جدول البطولة كالآتي:

للتعرف على جدول مباريات الدور الثاني في كأس العالم 2022، قم بزيارة هذا الرابط

جدول كأس العالم 2022 ومواعيد المباريات (بتوقيت مكة المكرمة)

جدول مباريات كأس العالم -2 - محدث 24-11-2022

جدول مباريات الدور الثاني (بتوقيت مكة المكرمة)

جدول كأس العالم - الدور الثاني - محدث - 2-12-2022

الدور الأول (دور المجموعات)

مجموعات كأس العالم

 

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

  • 20 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × الإكوادور (ملعب البيت، 19:00).
  • 21 نوفمبر/تشرين الثاني: السنغال × هولندا (ملعب الثمامة، 13:00).
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × السنغال (ملعب الثمامة، 16:00).
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور (ملعب خليفة، 19:00).
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر (ملعب البيت، 18:00).
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال (ملعب خليفة، 18:00).

المجموعة الأولى

 

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز)

  • 21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران (ملعب خليفة، 16:00).
  • 21  نوفمبر/تشرين الثاني: أميركا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا (ملعب البيت، 22:00).
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا (ملعب الثمامة، 22:00).

المجموعة الثانية إنجلترا وإيران وأميركا وويلز - كأس العالم قطر

 

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية (ملعب لوسيل، 13:00).
  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا (ملعب 974، 19:00).
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك (ملعب 974، 22:00).
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين (ملعب 947، 22:00).
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك (ملعب لوسيل، 22:00).

المجموعة الثالثة 2222

 

المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، والدانمارك، وتونس)

  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × أستراليا (ملعب الجنوب، 22:00).
  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدانمارك (ملعب 974، 19:00).
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × أستراليا (ملعب الجنوب، 13:00).
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: أستراليا × الدانمارك (ملعب الجنوب، 18:00).

كأس العالم - المجموعة الرابعة - تحديث نهائي

المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، وألمانيا، واليابان)

  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × كوستاريكا (ملعب الثمامة، 19:00).
  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان (ملعب خليفة، 16:00).
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × كوستاريكا (ملعب أحمد بن علي، 13:00).
  • الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).
  • الأول من ديسمبر/كانون الأول: كوستاريكا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

كأس العالم - المجموعة الخامسة - تحديث نهائي

المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)

  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا (ملعب البيت، 13:00).
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب (ملعب الثمامة، 16:00).
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا (ملعب خليفة، 19:00).
  • الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).
  • الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00).

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون)

  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا (ملعب لوسيل، 22:00).
  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون (ملعب الجنوب، 13:00).
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا (ملعب 974، 19:00).
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا (ملعب الجنوب، 13:00).
  • الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).
  • الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية) 

  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا (ملعب 974، 19:00).
  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي (ملعب لوسيل، 22:00).
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا (ملعب المدينة التعليمية 16:00).
  • الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
  • الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).

المجموعة الثامنة

 

جدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور الـ16)

  • 2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة الأميركية (49) (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).
  • 2022-12-3: إنجلترا 3 × السنغال 0 (51) (ملعب أحمد بن علي، 22:00).
  • 2022-12-4: الأرجنتين × أستراليا (50) (ملعب الثمامة، 18:00).
  • 2022-12-4: فرنسا 3 × بولندا 1 (52) (ملعب البيت، 22:00).
  • 2022-12-5: اليابان 1 × كرواتيا 1 (تأهل كرواتيا بركلات الترجيح 3-1) (53) (ملعب الجنوب، 18:00).
  • 2022-12-5: البرازيل 4 × كوريا الجنوبية 1 (54) (ملعب 974، 22:00).
  • 2022-12-6: المغرب 0 × إسبانيا 0، تأهل المغرب بركلات الترجيح (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
  • 2022-12-6: البرتغال 6 × سويسرا 1 (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

 جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

  • التاسع من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 1 × البرازيل1 (فوز كرواتيا بركلات الترجيح 4-2) (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).
  • التاسع من ديسمبر/كانون الأول: هولندا 2 × الأرجنتين 2. (فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3) (57) (ملعب لوسيل، 22:00).
  • العاشر من  ديسمبر/كانون الأول: المغرب 1 × البرتغال 0. (60) (ملعب الثمامة، 18:00).
  • العاشر من ديسمبر/كانون الأول: إنجلترا 1 × فرنسا 2. (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم 2022

  • 13 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × كرواتيا 0. (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).
  • 14 ديسمبر/كانون الأول: فرنسا × المغرب. (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022

  • 17 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 2 × المغرب 1 (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

  • 18 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × فرنسا 3. فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).
المصدر : الجزيرة