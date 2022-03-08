"أنت مهم".. مبادرة قطرية تعزز الوعي المجتمعي بأمن الملاعب

الدوحة- انطلاقا من رؤية إدارة أمن المنشآت والهيئات ممثلة بقسم أمن الملاعب، وإيمانا ببناء جيل متطور فكريا وثقافيا وسلوكيا يسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل، تم إطلاق مبادرة "أنت مهم" إحدى مبادرات وزارة الداخلية في دولة قطر.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمن الملاعب، وترسيخ الشراكة الأمنية بين المجتمع وأجهزة الأمن، وتقديم نموذج يحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وصولا إلى كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وأوضح النقيب سعيد جمعة الهتمي، المشرف على مبادرة "أنت مهم"، أن المبادرة تستهدف طلاب الروض والمدارس الحكومية والخاصة وطلاب الكليات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات السنية بالأندية الرياضية من الجنسين في كرة القدم والسلة والطائرة واليد والألعاب الأخرى، وكافة الجماهير الرياضية من المواطنين والمقيمين.

وقال الهتمي -في حوار مع الجزيرة نت- إن هذه المبادرة ترتكز على 3 قيم تتمثل في نبذ العنف والتعصب الرياضي، وتوطين الروح الرياضية، ونشر الثقافة من خلال الرياضة.

وأضاف أن "أنت مهم" امتداد لمهام واختصاصات إدارة أمن المنشآت والهيئات ممثلة في قسم أمن الملاعب التي تسعى بشكل دائم إلى تنمية قدراتها وتدريب عناصرها البشرية وجاهزيتها لمواجهة جميع التحديات والعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية التي تسعى إلى تحقيق الريادة إقليميا ودوليا من خلال تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني والإسهام في تطوير العمل.

وإليكم نص الحوار:

كيف ولدت فكرة المبادرة؟

انبثقت فكرة المبادرة من خلال الخبرات التراكمية لدى قسم أمن الملاعب، بحكم الخبرة الكبيرة في تأمين البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في الدولة، حيث ارتأى القسم أن يكون هناك جانب توعوي ملازم للجانب الأمني، لضمان فعاليات رياضية ناجحة وملاعب أكثر أمنا.

ما أهداف المبادرة؟

تهدف المبادرة إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ الرياضية ونبذ العنف والتعصب من خلال التشجيع النظيف، فضلا عن تعريف الجمهور بالمحظورات التي يجب عدم جلبها إلى الملاعب، وتثقيفهم بالتصرف السليم في الحالات الطارئة، وتعريفهم بواجبات رجال أمن الملاعب والدور المنوط بهم خلال التغطيات الأمنية للأحداث الرياضية.

كما تهدف إلى توعية المجتمع عن الشراكة العريقة بين الأمن والمجتمع في المجال الرياضي، وإيجاد جمهور مثقف وواع بإجراءات الأمن والسلامة في الملاعب الرياضية.

ما أبرز الأحداث التي شاركت فيها المبادرة؟

كانت للمبادرة مشاركة واسعة ومتنوعة مع مختلف شرائح المجتمع من الجنسين، ومع مختلف الألعاب الرياضة الجماعية منها والفردية، بالإضافة إلى البطولات الكبرى التي تنظمها الاتحادات الرياضية الشريكة للمبادرة، وشملت المشاركات كذلك الجاليات والمدارس بالدولة.

ما مردود المبادرة على القائمين عليها من منتسبي وزارة الداخلية؟

أسهمت المبادرة في تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع، خاصة مع المدارس والجاليات، من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات وتنظيم زيارات لهم لبطولات رياضية كبرى بالدولة، بالتنسيق مع الشركاء من الاتحادات الرياضية.

كما كان لها دور كبير في التعاون الكبير والقبول الذي يلقاه منتسبي المبادرة من الجهات الأخرى، وانعكس ذلك على تعزيز العلاقة مع رجال الأمن في الفعاليات الرياضية، فضلا عن اكتسابهم خبرات ومعارف جديدة من خلال العمل مع الإعلاميين والمتطوعين والجماهير.

ما دور المبادرة في القطاعين المجتمعي والرياضي؟

مبادرة "أنت مهم" لها أدوار متعددة، فبالنسبة للقطاع المجتمعي كانت للمبادرة إسهامات مع الجاليات والمدارس والهلال الأحمر وجمعية قطر الخيرية ومركز دريمة للأيتام. وفي أثناء جائحة كورونا، قامت المبادرة بأعمال تطوعية مع وزارة البلدية والبيئة.

أما بالنسبة للقطاع الرياضي، فقد قامت المبادرة باستهداف جميع الشرائح الرياضية من جمهور ومسؤولين ولاعبين وإعلاميين ومتطوعين وموظفين، وذلك لتعزيز قيم نبذ العنف والتعصب الرياضي، وتوطين الروح الرياضية، ونشر الثقافة من خلال الرياضة.

كيف تعمل المبادرة على تعزيز الوعي المجتمعي بأمن الملاعب؟

مبادرة "أنت مهم" تعد نموذجا مجتمعيا متطورا للمشاركة في صناعة الوعي حول ترابط الأمن والرياضة، وهي تقوم بهذا الدور عبر العديد من الطرق، ومنها إقامة محاضرات وورش عمل توعوية وإرشادية حول السلوكيات الصحيحة لجمهور الرياضة والشراكة بين الأمن والمجتمع، لإنجاح الفعاليات الرياضية إضافة إلى خطورة التعصب الرياضي.

كما تم عرض مواد إعلامية وفيديوهات إرشادية، فضلا عن توزيع مطويات، بالإضافة إلى رسائل إعلامية توعوية مستمرة عبر موقع الوزارة ومنصات مواقع التواصل، وأيضا لقاءات مباشرة مع الجماهير وعقد ملتقيات تناقش مواضيع هامة بمشاركة نخبة من صناع القرار الرياضي، وذلك بجانب المشاركة في المهرجانات المختلفة في الدولة.

ما خطط المبادرة المستقبلية للإسهام في إنجاح مونديال قطر 2022 ومن ثم الألعاب الآسيوية 2030؟

الهدف الأساسي من المبادرة هو إيجاد جمهور واع ومثقف وملم بإجراءات الأمن والسلامة في جميع المناسبات والأحداث الرياضية التي تنظمها الدولة مستقبلا، ومن ضمنها مونديال قطر 2022، وبطولة العالم للجودو 2023، وبطولة العالم للألعاب المائية 2024، وآسياد 2030 وغيرها.

وقد كانت للمبادرة مشاركات فاعلة في مختلف البطولات السابقة التي استضافتها الدوحة، منها بطولة العالم للجمباز الفني وبطولة العالم للمبارزة وبطولتي قطر "توتال إنريجيز" و"إكسون موبيل" للتنس الأرضي للسيدات والرجال، وكذلك بطولات الرغبي والهوكي والكريكيت وبطولة 3×3 العالمية لكرة السلة وبطولة العالم للبلياردو والسنوكر.

هل هناك خطط لتطوير المبادرة مستقبلا وشمولها لأفكار تخدم كافة قطاعات الدولة؟

خطط المبادرة مستقبلا تتمثل في استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركاء وزيادة عدد الشرائح المستهدفة، كما أن هذه المبادرة تركز على الجانب الرياضي بحكم الاختصاص لقسم أمن الملاعب، لكن يمكن الاستفادة منها وتطويرها مستقبلا لتشمل كافة القطاعات في الدولة فمبادرة "أنت مهم" شعار للتوعية بأهمية الإنسان في المجتمع الذي يمثله.