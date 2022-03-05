دفنت حية.. إنقاذ مدربة منتخب أوكرانيا للسباحة من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ روسي

تحدثت مدربة منتخب أوكرانيا للسباحة، أيونا موروزوفا، عن مخاوفها من موتها وهي مدفونة على قيد الحياة، ومع ذلك تم إنقاذها من تحت أنقاض مبنى بعد ساعتين من هجوم صاروخي روسي.

وكانت موروزوفا تعمل متطوعة في المبنى -تطبخ وجبات الطعام للجنود- عندما سقط الصاروخ، وكشفت عما حدث معها في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي تصف فيه ما حدث.

وكتبت موروزوفا "رقدت تحت الأنقاض لمدة ساعتين ودعوت ربي، بجميع اللغات التي أعرفها.. لم أستطع الحركة وبدأت بالصراخ، لأنني اعتقدت أنني سأموت مدفونة وأنا حية، ولم أبكِ أبدا".

ورغم كل ما جرى معها، فإن موروزوفا أكدت أن هذا لن يمنعها من مواصلة القتال من أجل بلادها.

وختمت "عملت متطوعة في تقديم الطعام للجنود، وما زلت أفعل ذلك. لا يمكنني أن أكون على الهامش، هذه بلادي التي خططت أن أصبح فيها وزيرة للشباب والرياضة".