توقفت التجارب التأهيلية بجائزة السعودية الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد تعرض ميك شوماخر، سائق هاس، لحادث خطير في الفترة الثانية من التجارب.

وأوضح فريق هاس اليوم السبت أن شوماخر بدا "فاقدا للوعي"، وأنه في طريقه إلى المركز الطبي.

واصطدم شوماخر بالحواجز في المنعطف الـ12 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية، وتعرضت السيارة لأضرار بالغة، ليتم رفع الأعلام الحمراء.

ولم تتضح حالة شوماخر بشكل فوري، وبعدها مباشرة دخلت سيارة طبية تابعة لفورمولا 1 بجانب سيارة إسعاف إلى المضمار في جدة.

وكتب هاس عبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي في وقت لاحق "لقد سمعنا أن ميك (شوماخر) فقد الوعي، لقد خرج من السيارة وهو في طريقه إلى المركز الطبي".

ونُقل السائق الألماني إلى المركز الطبي بعد خروجه من السيارة مع تناثر الحطام على أرض الحلبة.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن الفحوص الطبية التي أجريت على شوماخر في المركز الطبي أكدت عدم وجود كسور.

ورجحت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) التلفزيونية أن "الحادث وقع على سرعة 274 كيلومترا في الساعة عند اصطدام سيارة شوماخر بالحائط الأسمنتي في المنعطف العاشر".

