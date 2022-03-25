تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر

اكتمل عقد المنتخبات االمتأهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام بقطر في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

جدول كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد المباريات

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من أميركا الجنوبية

التحق منتخبا منتخب الإكوادور ومنتخب أوروغواي بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وحسم منتخبا البرازيل والأرجنتين في وقت سابق البطاقتين الأولى والثانية عن أميركا الجنوبية، وأسفرت مباريات الجولة 17 قبل الأخيرة من التصفيات عن اقتطاع الإكوادور وأوروغواي بطاقتي المركزين الثالث والرابع.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من آسيا

وفي آسيا، حسم منتخبا السعودية واليابان بطاقتي العبور المباشر عن المجموعة الثانية، وذلك بعد ضمان إيران وكوريا الجنوبية التأهل عن المجموعة الأولى في وقت سابق.

وحسم منتخب أستراليا البطاقة الخامسة بعد التفوق على الإمارات في الملحق الآسيوي، وعلى منتخب بيرو في الملحق العالمي.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من أوروبا

وضمن 12 منتخبا أوروبيا تأهله إلى كأس العالم 2022، وهي ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال وبولندا.

⚽️ البرتغال 🇵🇹 وبولندا 🇵🇱 يحققان التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 بالفوز على مقدونيا الشمالية 🇲🇰 والسويد 🇸🇪 تواليا

تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/xWnywnZBEe — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 29, 2022

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن وقوع منتخبي أسكتلندا وأوكرانيا معا في نصف نهائي المسار الأول، وأُجّلت هذه المباراة بناء على طلب من أوكرانيا في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأقيمت مباراة أسكتلندا وأوكرانيا في يونيو/حزيران 2022 وانتهت بتفوق أوكرانيا 3-1، وحسم منتخب ويلز بطاقة التأهل الأخيرة من أوروبا بعد فوزه على أوكرانيا 1-صفر.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من أفريقيا

وخطف منتخب غانا بطاقة التأهل الأولى بتعادله 1-1 مع مضيفه النيجيري في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، وكان الفريقان تعادلا سلبيا في مواجهة الذهاب.

وحجز المنتخب السنغالي ثاني مقاعد القارة الأفريقية في كأس العالم 2022 بفوزه على نظيره المصري 3-1 بركلات الترجيح في إياب الدور الحاسم.

🇸🇳🇬🇭🇲🇦🇹🇳🇨🇲 ممثلو قارة إفريقيا في كأس العالم ننتظر مشاركتكم في قطر بفارغ الصبر 🤩#WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/PmAPt9M3YO — #TotalEnergiesAFCONU20 – عربي (@caf_online_AR) March 29, 2022

وبلغت تونس نهائيات كأس العالم رغم تعادلها السلبي مع ضيفتها مالي في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، وعاد المنتخب التونسي منتصرا من أرض مالي بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ليضمن الوجود في الدوحة بتفوقه بمجموع اللقاءين.

وتأهل المغرب إلى نهائيات المونديال القطري، بعدما تغلب على الكونغو الديمقراطية 4-1، وكان منتخب "أسود الأطلس" فرض التعادل 1-1 ذهابا في الكونغو.

وآخر المنتخبات الأفريقية المتأهلة لمونديال قطر كانت الكاميرون، عقب فوزها على مضيفتها الجزائر 2-1، وكانت الجزائر قد فازت ذهابا بهدف نظيف.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من الكونكاكاف

وفي تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، رافق المنتخبان الأميركي والمكسيكي نظيرهما الكندي إلى كأس العالم 2022، إثر فوز الأول على نظيره السلفادوري بهدفين دون رد وهزيمة الثاني أمام مضيفه الكوستاريكي بهدفين دون رد.

وتصدر المنتخب الكندي جدول التصفيات بـ28 نقطة، وبفارق الأهداف عن منتخب المكسيك الذي حلّ ثانيا، وجاء منتخب الولايات المتحدة في المركز الثالث بـ25 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز إلى النهائيات مباشرة، في حين حل المنتخب الكوستاريكي في المركز الرابع، وتفوق في الملحق العالمي في 14 يونيو/حزيران 2022 ضد منتخب نيوزيلندا، ليضمن مكانا بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

وبالمحصلة، فإن الفرق التي تأهلت إلى مونديال قطر هي: