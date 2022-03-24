الدوحة ـ في إطار العد التنازلي لمونديال قطر 2022، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منصة "بطاقة هيّا" التي تمثل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات المونديال، بالتزامن مع منصة بوابة حجز أماكن الإقامة خلال الحدث من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

و"بطاقة هيّا" التي تعدّ بمنزلة تصريح بالدخول إلى دولة قطر تحتوي على العديد من المزايا أهمها دخول الملاعب الثمانية للمونديال، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام، فضلا عن مزايا ستضاف إليها في المستقبل، وسيعلن عنها في وقت آخر.

وآلية التقديم للحصول على البطاقة سلسة للغاية، لكنها ستختلف من فئة لأخرى، حيث ستكون الجماهير القادمة من خارج قطر من أصحاب الوثائق الدولية مطالبة بشراء التذاكر أولا، ثم حجز مكان الإقامة، ومن ثم التقدم للحصول على البطاقة.

خيارات أخرى

أما الجماهير القادمة من الدول المجاورة من الراغبين في الحضور والعودة في اليوم ذاته، فسيكون لديهم خيار الإقامة ليوم واحد، وهذا الخيار سيكون متوفرا عبر المنصة، وذلك بجانب شراء التذاكر لاستخراج بطاقة هيّا.

أما الجماهير الموجودة داخل قطر فستكون من أصحاب البطاقات الشخصية، وسيطالبون فقط بشراء تذكرة ومن ثم التقدم للحصول على بطاقة هيّا، وبعد الموافقة يتم تحميل النسخة الرقمية من خلال البرامج الذكية وبرنامج هيا.

وإطلاق دولة قطر منصة "بطاقة هيّا" بالتزامن مع منصة بوابة حجز أماكن الإقامة خلال المونديال يشكل البداية الحقيقية لفتح الآفاق أمام الجماهير من كل أنحاء العالم للقدوم إلى قطر ومشاهدة نسخة استثنائية من أبرز حدث كروي.

مزايا متعددة

وفي المؤتمر الصحفي لإطلاق "بطاقة هيّا" وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال المونديال، أوضح المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، سعيد الكواري، أن المنصة تندرج ضمن جهود دولة قطر التي تسعى بها لتحسين تجربة المشجعين المرحب بهم في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ورأى الكواري أن هناك العديد من المزايا التي شكلت فارقا كبيرا لبطاقة هيّا مقارنة بالأحداث الرياضية السابقة، حيث طُوّرت بمجموعة خيارات بخاصة في ما يتعلق بالتسجيل، مشيرا إلى أن مراكز الخدمات الخاصة بالبطاقة وطباعتها ستدشن ويعلن عنها قريبا.

وستضم بطاقة هيّا مميزات متعددة تتيح للجماهير زيارة الأماكن السياحية واستخدام المواصلات ودخول الملاعب، فضلا عن العديد من المزايا الأخرى التي ستعلن في وقت سابق فور الانتهاء منها.

وستكون الموافقة على استخراج بطاقة هيّا مرتبطة بحجز المشجعين أولا لأماكن إقامة في قطر خلال المونديال عبر بوابة حجز خاصة، وفقا للكوراي.

النسخة الأكثر قربا

وتواصل قطر استعداداتها لتنظيم النسخة الأكثر قربا في المسافات بتاريخ كأس العالم، حيث تقع جميع الملاعب على مسافة قريبة من وسط العاصمة الدوحة، وذلك يسهم في خفض تكاليف السفر على المشجعين، والحد من البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة باستضافة البطولة.

أما المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عمر الجابر، فيرى أن إطلاق بوابة حجز أماكن الإقامة خلال المونديال هو بداية الرحلة للجماهير بعد الانتهاء من شراء التذاكر، بخاصة أن حجز الإقامة سيكون شرطا أساسيا للجماهير من أجل استخراج بطاقة هيا.

ويضيف أن بوابة حجز أماكن الإقامة خلال المونديال يتضمن خيارات متنوعة في منصة واحدة توفر للجمهور حلولا وخيارات سكنية حصرية على مستوى عال من خلال الفنادق المتوفرة في الدولة ذات تصنيف 3 و4 و5 نجوم.

وتوفر المنصة أيضا خيارات السكن في شقق وفلل جهزت كوحدات سكنية، وتقدم خدمات سكن بجودة فندقية ذات 5 نجوم، وتوجد هذه الوحدات في أكثر من منطقة في الدولة وبأسعار متفاوتة تناسب رغبات الجمهور، وفقا للجابر.

وبجانب الخيارات السابقة، ستوفر شركة "بروة" العقارية 28 ألف غرفة سكنية خلال المونديال، فضلا عن البواخر الفندقية العملاقة في ميناء حمد الدولي، كما ستوفر 4 آلاف غرفة في باخرتين لتمكين إقامة أكثر من 8 آلاف مشجع، فضلا عن القرى السكنية في 4 مواقع واحدة منها في منطقة لوسيل تتضمن 2500 وحدة سكنية، هذا بجانب الخيارات الإضافية.

وهناك خيارات أخرى للإقامة أمام زوار قطر خلال المونديال، منها منازل البطولات، حيث يمكن لأفراد المجتمع استخراج رخص للفلل والوحدات السكنية الخاصة بهم تقدم كإحدى المبادرات التي تهدف لإشراك المجتمع، بجانب الإقامة مع الأقارب والأصدقاء، وهذا الخيار يوفر الدخول للمنصة لمن يرغب في استضافة أحد اقاربه أو أصدقائه ليتمكن من إصدار البطاقة بشكل تلقائي سهل وبسيط.

ومنصة حجز أماكن الإقامة خلال المونديال خُطط لها منذ مدة طويلة بهدف تسهيل مهمة الجماهير في الحصول على السكن المناسب، وسرعة إجراء الحجوزات في مونديال قطر.