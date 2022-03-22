تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي ستحتضن، اليوم الجمعة، حفل قرعة كأس العالم 2022 لتحديد موقع كل منتخب من المنتخبات المتأهلة في المجموعات الثماني للمونديال.

وستكون كأس العالم في قطر آخر نسخة من البطولة بمشاركة 32 منتخبا، وسيتم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بداية من النسخة المقبلة المقررة عام 2026 بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.

موعد قرعة كأس العالم 2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابعة من مساء اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) موعدا لإجراء قرعة كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في المنطقة نهاية العام الجاري.

وقال الفيفا، عبر موقعه الرسمي، إن تفاصيل إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر باتت متاحة الآن مع الاقتراب من موعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وبهذا ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب.

أين ستجرى قرعة المونديال؟

وأشار الفيفا إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

كيف سيتم توزيع المنتخبات المشاركة في كأس العالم؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في تصنيف "فيفا" لشهر مارس/آذار والصادر أمس، بحيث ستكون 8 منتخبات في كل مستوى.

وسيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف، ويمكن أن تسفر القرعة عن مواجهات بين المنتخبات العربية في الدور الأول، بوجود المنتخبات العربية المتأهلة في مستويات مختلفة.

وبما أن المعايير المطبقة في القرعة تمنع وجود منتخبين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، فقد تسفر القرعة عن مواجهات بين منتخبات عربية من أفريقيا وآسيا، وقد يصطدم منتخب تونس أو المغرب بقطر أو السعودية، كما يمكن أن يلتقيا بالإمارات في حال تأهلها عن الملحق العالمي.

وهذه قائمة المستويات:

المستوى الأول: قطر، فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدانمارك، سويسرا، أورغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/أسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.





مباريات حاسمة بعد قرعة كأس العالم

وتستضيف قطر في 13 و14 يونيو/حزيران المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا الذي سيتم تحديده بعد المباراة الفاصلة بين أستراليا والإمارات، ومنتخب بيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، وكذلك المباراة الفاصلة بين كوستاريكا رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ومنتخب نيوزيلندا المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بين مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين أوكرانيا وأسكتلندا، ويلعب الفائز فيها مع ويلز من أجل آخر المقاعد الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

كيف سيتم سحب قرعة مونديال قطر؟

وسيبدأ سحب القرعة بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الأول وينتهي بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الرابع، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الوعاء الذي يليه.

وكما جرت العادة، ستُسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب، كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بـ 13 منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في 5 مجموعات من أصل 8.

سيكون العالم على موعد مع إجراء قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستعرف مشاركة 32 منتخباً، وسط مشاركة عربية تقرير | ياسر مربوح @MarbouhYasser pic.twitter.com/9iyXj9lq60 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 31, 2022

ما القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تخصيص تغطية مميزة لقرعة كأس العالم 2022، تبدأ قبل ساعات من موعد انطلاق الحفل المقرر في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت الشبكة أنها خصصت 6 قنوات، من بينها قناة مفتوحة، من أجل تقريب المشاهدين من كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث المهم الذي يسبق انطلاق أضخم بطولة في عالم الساحرة المستديرة.