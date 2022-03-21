تعرض المتسابق القطري، عبدالعزيز الكواري، ومساعده لحادث في رالي الكويت للسيارات بسبب دخول أحد المتفرجين لمسار السباق بشكل مفاجئ خلال قيادة الكواري سيارته في أحد المسارات.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة اقتراب أحد المتفرجين بمسار رالي الكويت الدولي، في أثناء قيادة الكواري سيارته في طريق السباق، مما تسبب في حادث أدى إلى انقلاب السيارة.

وعلق سعدون الكواري، والد السائق عبد العزيز، عبر تويتر قائلا "اليوم، وفي رالي الكويت، حصل حادث لابني عبد العزيز، ولله الحمد لم يصب بأذى، لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول أحد المتفرحين الذي تفاداه عبد العزيز، مما أدى إلى حصول الحادث. أقول الحمد لله على سلامته، والله يوفقه في الجايات (السباقات القادمة)".

اليوم وفي رالي الكويت حصل حادث لأبني @Azizsaadon ولله الحمد لم يصب بأذى لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول احد المتفرحين الذين تفاداه عبدالعزيز مما ادى الى حصول الحادث

اقول الحمدالله على سلامته والله يوفقه في الجايات pic.twitter.com/eFVHZaMbMB — سعدون الكواري (@saadon_alkuwari) March 19, 2022

ونشر أحد الحسابات المعنية بتغطية الراليات مقطع الفيديو وكتب: "هل تعرف لماذا دائما نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟ شاهد هذا الحادث الذي تعرض له البطل القطري عبد العزيز الكواري، بسبب دخول أحد المتفرجين مسار رالي الكويت الجولة 3 من بطولة الشرق الأوسط".

🚨🚨🚨🚨🚨 هل تعرف لماذا دائماً نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟ شاهد هذا الحادث الذي تعرض له البطل القطري عبدالعزيز الكواري بسبب دخول أحد المتفرجين مسار رالي الكويت الجولة 3 من بطولة الشرق الأوسط. الحمد لله على سلامتك @Azizsaadon@saadon_alkuwari pic.twitter.com/zTdSfkRiUf — صدى الراليات | 🙅🏻‍♂️ (@sada_alralyat) March 19, 2022

حادث في رالي الكويت للمتسابق القطري الكواري بسبب دخول بانشي في مسار المسابقه. pic.twitter.com/K5a3tCKehK — ديوانية أهل الكويت (@DIWaniyatAHalQ8) March 20, 2022

المتسابق القطري عبدالعزيز الكواري ومساعده يتعرضان لحادث في رالي الكويت بسبب دخول #بانشي لمسار السباق بشكل مفاجئ @Azizsaadon#الديربي pic.twitter.com/TyLHJmT7BO — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 20, 2022