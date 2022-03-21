رياضة

متفرج يتسبب بحادث مروع للمتسابق القطري في رالي الكويت ويفقده المركز الثاني

السيارة المهشمة باسم الكواري
سيارة الكواري هشمت تماما (مواقع التواصل)
21/3/2022

تعرض المتسابق القطري، عبدالعزيز الكواري، ومساعده لحادث في رالي الكويت للسيارات بسبب دخول أحد المتفرجين لمسار السباق بشكل مفاجئ خلال قيادة الكواري سيارته في أحد المسارات.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة اقتراب أحد المتفرجين بمسار رالي الكويت الدولي، في أثناء قيادة الكواري سيارته في طريق السباق، مما تسبب في حادث أدى إلى انقلاب السيارة.

وعلق سعدون الكواري، والد السائق عبد العزيز، عبر تويتر قائلا "اليوم، وفي رالي الكويت، حصل حادث لابني عبد العزيز، ولله الحمد لم يصب بأذى، لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول أحد المتفرحين الذي تفاداه عبد العزيز، مما أدى إلى حصول الحادث. أقول الحمد لله على سلامته، والله يوفقه في الجايات (السباقات القادمة)".

ونشر أحد الحسابات المعنية بتغطية الراليات مقطع الفيديو وكتب: "هل تعرف لماذا دائما نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟ شاهد هذا الحادث الذي تعرض له البطل القطري عبد العزيز الكواري، بسبب دخول أحد المتفرجين مسار رالي الكويت الجولة 3 من بطولة الشرق الأوسط".

المصدر : وكالة سند