ربما يكون عدو رجل لمسافة 100 متر في 27.08 ثانية أمرا غير مثير للاهتمام، لكن الأمر يختلف عندما يكون عمر هذا الرجل 102 عام.

الرياضي التايلندي ساوانغ جانبرام، يشتهر بكونه أقدم عداء في الدولة الواقعة في جنوبي شرقي آسيا، وشارك 4 مرات في بطولة تايلند السنوية للرياضيين المحترفين.

وفي مطلع الأسبوع خلال الدورة الـ26 للبطولة التي أقيمت في مقاطعة ساموت سونجخرام بجنوبي غربي البلاد، فاز بجميع الميداليات الذهبية في فئة 100-105 أعوام، إذ تجاوز جميع المنافسين في تلك الفئة العمرية.

وعندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال ساوانج "ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا".





ويعتاد ساوانج المشي يوميا مع ابنته سيريبان البالغة من العمر 70 عاما، مع القيام بأعمال منزلية بسيطة مثل كنس الأوراق المتساقطة في الحديقة.

لكنه كان يزيد من الجرعة قبل المنافسات، إذ كان يتدرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنته.

وقد أتى التدريب بثماره، إذ كان الوقت الذي استغرقه ساوانج في سباق 100 متر هذا العام أفضل رقم شخصي ورقم قياسي جديد لفئته العمرية في تايلند.

جانبرام يتفوق أيضا في رمي الرمح (رويترز)