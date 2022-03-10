حصد مقطع فيديو لمدرب رياضي روسي يراوغ دبا ضخما بكرة القدم، وسط الثلوج، في إحدى الغابات بروسيا، أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات.

ونشر الروسي دينيس فوفك -الذي يُعرّف نفسه على أنه مدرب رياضي- عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أمس الأربعاء، مقطع فيديو له وهو يراوغ الدب وسط الثلوج باستعراض مهارته، رغم أنه ليس لاعب كرة قدم.

وفي نهاية الفيديو وبعد مراوغة الدب بنجاح، يحتضن فوفك الدب بابتسامة عريضة.

وشاركت صفحة رياضية على موقع إنستغرام، اليوم الخميس، مقطع الفيديو حاصدا أكثر من مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات، وكتبت معلقة عليه "هل أنت شجاع بما يكفي لفعل هذا؟".