طرد رياضيي روسيا واستبعادهم من بطولة العالم للتزلج بسبب الحرب على أوكرانيا

أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج أنه سيحظر مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في منافسات كأس العالم المقررة بالنرويج الشهر الجاري، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال رئيس الاتحاد النرويجي إريك روست، إن "القرار اتخذ، لأننا لا نتوقع خطوة من الاتحاد الدولي للتزلج قبل انطلاق المنافسات خلال أيام".

وقال ميشيل فيون الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج في تصريحات للإذاعة النرويجية، إن الاتحاد الدولي يمكن أن يبدي رغبة في استبعاد الرياضيين لكن دون فرض ذلك.

ومع ذلك، حسم الاتحاد النرويجي قراره، وينتظر أن يشهد غدا الأربعاء رحيل الرياضيين الروس الذين كانوا سيشاركون في منافسات التزلج الريفي وتزلج الوثب والتزلج الشمالي.