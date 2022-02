شاهد.. الشيخ تميم يشارك في اليوم الرياضي لدولة قطر

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في فعاليات اليوم الرياضي للدولة.

ومارس الشيخ تميم رياضة المشي في ممشى حديقة ملعب "البيت" المونديالي، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وغرد الشيخ تميم على حسابه الرسمي في تويتر "أتمنى لكم يوما رياضيا ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع".

وكانت فعاليات اليوم الرياضي في النسخة 11 انطلقت اليوم في العديد من الأماكن، مثل "أسباير" و"كتارا" و"مشيرب"، وحدائق "الريان" و"البدع"، بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية، كما انطلقت الفعاليات بصالة لوسيل الرياضية التي تم تخصيصها خلال اليوم الرياضي للسيدات، لممارسة ألعاب الجمباز واللياقة البدنية وغيرها بخصوصية تامة.

وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار "الرياضة.. حياة"، بمشاركة 15 شخصا من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن 12 عاما بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من فيروس كورونا، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

وكانت قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة أول مرة في فبراير/شباط 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم "80" لسنة 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.

Minister of Sports and Youth H E Salah bin Ghanem Al Ali participates in a football match at Al Bida park to mark National Sport Day#Qatar #Doha #QNSD2022#اليوم_الرياضي_للدوله_2022 pic.twitter.com/iTekNv4WUT

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) February 8, 2022