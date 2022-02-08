شاهد.. الشيخ تميم يشارك في اليوم الرياضي لدولة قطر

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في فعاليات اليوم الرياضي للدولة.

ومارس الشيخ تميم رياضة المشي في ممشى حديقة ملعب "البيت" المونديالي، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية"، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وغرد الشيخ تميم على حسابه الرسمي في تويتر "أتمنى لكم يوما رياضيا ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع".

أتمنى لكم يوماً رياضياً ممتعاً يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع. #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 pic.twitter.com/F0hiOHNdWL — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 8, 2022

الطفل ناصر بخيت النعيمي يلقي قصيدة أمام سموالأمير @TamimBinHamad خلال مشاركة سموه في #اليوم_الرياضي في استاد البيت المونديالي 🏟#مرسال_قطر #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 pic.twitter.com/ZWPNzFOp68 — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 8, 2022

وكانت فعاليات اليوم الرياضي في النسخة 11 انطلقت اليوم في العديد من الأماكن، مثل "أسباير" و"كتارا" و"مشيرب"، وحدائق "الريان" و"البدع"، بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية، كما انطلقت الفعاليات بصالة لوسيل الرياضية التي تم تخصيصها خلال اليوم الرياضي للسيدات، لممارسة ألعاب الجمباز واللياقة البدنية وغيرها بخصوصية تامة.

📸| معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشارك إخوانه وأبناءه من ذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات #اليوم_الرياضي@KBKAlThani #اليوم_الرياضي_للدولة_2022 | #نديب_قطر pic.twitter.com/NF4WQuujdk — نديب قطر (@NadeebQa) February 8, 2022

وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار "الرياضة.. حياة"، بمشاركة 15 شخصا من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن 12 عاما بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من فيروس كورونا، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

وكانت قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة أول مرة في فبراير/شباط 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم "80" لسنة 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.

Minister of Sports and Youth H E Salah bin Ghanem Al Ali participates in a football match at Al Bida park to mark National Sport Day#Qatar #Doha #QNSD2022#اليوم_الرياضي_للدوله_2022 pic.twitter.com/iTekNv4WUT — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) February 8, 2022

وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعبا كبيرا يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة. وتعد دولة قطر رائدة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، إذ بدأت بعض الدول تنظيم يوم رياضي أسوة بقطر.