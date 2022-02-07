شاهد- العراقي عبد الأمير سلمان.. من بطل ملاكمة دولي إلى بائع "كرتون"

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد عن حال الرياضيين والرياضة في عالمنا العربي، فاللاعب أو الملاكم أو السباح أو العداء الذي رفع اسم بلاده في المحافل القارية والعالمية عندما يتقدم في السن يُترك لمصيره دون أي مساعدة من الوزارات المعنية.

وبطل قصتنا اليوم هو الملاكم العراقي عبد الأمير سلمان الذي أصبح بائعا للورق المقوى أو "الكرتون".

ويروي سلمان لقناة "دجلة الفضائية" العراقية كيف تحول من بطل دولي إلى شخص يعاني لكسب قوت يومه والبقاء على قيد الحياة.

ويقول "لعبت الملاكمة في نادي الزوراء عام 1972، ثم فزت ببطولة الناشئين بعدها بعامين، وفي 1976 دخلت إلى الجيش وبدأت أمثل العراق من خلال الجيش العراقي وظفرت ببطولة العالم العسكرية عام 1986 إثر فوزي في المباراة النهائية على ملاكم كيني بالضربة الفنية القاضية، وفي طريقي للنهائي هزمت ملاكمين من إيران ومصر وجزائري، وكلها انتهت بالقاضية".

ويمتلك سلمان دراجة نارية يجول بها شوارع العاصمة بغداد ليجمع "الكرتون" ويبيعه في الأسواق ويجني من وراء ذلك 11 ألف دينار عراقي (نحو 8 دولارات) يوميا، ووضع على الدراجة يافطة كتب عليها "ملاكم بطل دولي يلم كرتونا.. شكرا وزير الشباب".

https://fb.watch/b0TPb5Y4mW/

وتقول زوجته إن "حالة العائلة سيئة جدا، وهي تشعر بالقهر على زوجها لأنه يلم الكرتون من الشارع".

وبحسب القناة العراقية، فإن وزارة الشباب والرياضة لم تكتف بالتخلي عنه، بل قطعت راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه مقابل ما قدمه للرياضة العراقية آنذاك.

ويقول سلمان إن "الوزارة أوقفت الراتب الشهري عن 1700 رياضي ينشطون في رياضات مختلفة، وحاولنا مراجعة الوزارة أكثر من مرة ولكن لا جواب".

وطالب سلمان وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بأن يجد له وظيفة في الوزارة كعامل تنظيف أو مساعد مدرب حتى يؤمن معاشا تقاعديا يعيل عائلته بعد إحالته إلى التقاعد.