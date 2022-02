بالفيديو.. مؤثرات بصرية مذهلة في حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا منافسات دورة الألعاب الشتوية في الملعب الوطني أو ما يطلق عليه ملعب "عش الطائر" بالعاصمة الصينية بكين، وشهد الاحتفال مؤثرات بصرية مذهلة.

وافتتح شي -الذي ارتدى قناعا للوجه إلى جانب رئيس اللجنة الأولمبية الدولي توماس باخ وكافة الحضور- دورة الألعاب التي تستمر حتى 20 فبراير/شباط الجاري، والتي تشهد مشاركة 2900 رياضي من 91 دولة سيتنافسون على 109 ميداليات ذهبية.

وحضر الاحتفال ممثلون عن 91 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشارك ما يقارب 3 آلاف عارض فني في الحفل، وهو انخفاض كبير من 15 ألفا قدموا العروض في أولمبياد بكين 2008، واستمر الحفل لنحو 100 دقيقة، وهو أقصر بكثير من 4 ساعات في 2008.

ويأتي اختصار الوقت بسبب برودة الطقس وجائحة كورونا.

وأصبحت بكين أول مدينة تنظم دورتي الألعاب الصيفية والشتوية، وتقام البطولة وسط تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط توترات سياسية.

وقال باخ في كلمته "بروح السلام الأولمبية أناشد جميع السلطات السياسة حول العالم" أن "تعطي فرصة للسلام" من خلال الالتزام بالهدنة الأولمبية.

وأضاف "في عالمنا الهش -الذي تزداد فيه الصراعات والانقسامات وانعدام الثقة- نظهر للعالم: نعم، من الممكن أن نكون متنافسين فيما في نفس الوقت نعيش في سلام واحترام معا".

