رياضة

الجماهير العربية ترفض التطبيع الرياضي بين المغرب وإسرائيل

Student protest march in London for Palestinian people
مظاهرة في لندن لحركة مقاطعة إسرائيل (الأناضول)
3/2/2022

استنكرت الحملتان المغربية والفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI) و(PACBI) إعلان الاتحاد المغربي لكرة السلة عن وصوله إلى اتفاق مع نظيره الإسرائيليّ لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين في مارس/آذار المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي -في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني يوم 21 من الشهر الماضي- عن توصله لاتفاق تعاون "تاريخي" مع نظيره الإسرائيلي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة.

وأوضح البيان أنه سيجتمع الطرفان الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بها، مشيرا إلى أنه سيتوج الحدث بتنظيم مباراتين وديتين بين الاتحادين لمنتخبي الرجال والنساء.

ودعت الحملتان المغربية والفلسطينية -في بيان مشترك على الموقع الإلكتروني لـ "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS) اليوم الخميس- الرياضيين والرياضيات المغاربة والجمهور المغربيّ، وجماهير المنطقة العربية كافة إلى مقاطعة أي فعاليات رياضية تنتج عن هذا الاتفاق.

وطالبتا الجماهير والقوى الحيّة في المملكة بضرورة تكثيف الضغط الشعبي "حتى يتراجع النظام المغربي عن تطبيعه" داعية مرة أخرى إلى مقاطعة كل ما ينتج عن هذا الاتفاق من فعاليات، والتعبير عن رفضها بكافة الطرق السلميّة الممكنة.

 

المصدر : وكالة سند