استنكرت الحملتان المغربية والفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI) و(PACBI) إعلان الاتحاد المغربي لكرة السلة عن وصوله إلى اتفاق مع نظيره الإسرائيليّ لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين في مارس/آذار المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي -في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني يوم 21 من الشهر الماضي- عن توصله لاتفاق تعاون "تاريخي" مع نظيره الإسرائيلي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة.

وأوضح البيان أنه سيجتمع الطرفان الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بها، مشيرا إلى أنه سيتوج الحدث بتنظيم مباراتين وديتين بين الاتحادين لمنتخبي الرجال والنساء.

تستنكر الحملتان المغربية والفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن نيتها توقيع اتفاق تعاون مع اتحاد كرة السلة الإسرائيلي في شهر مارس المقبل. وتدعو الرياضيين المغربيين والجمهور المغربي إلى مقاطعة أي فعاليات رياضية تنتج عن هذا الاتفاق. pic.twitter.com/UOCI6fqoWV — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) February 3, 2022

ودعت الحملتان المغربية والفلسطينية -في بيان مشترك على الموقع الإلكتروني لـ "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS) اليوم الخميس- الرياضيين والرياضيات المغاربة والجمهور المغربيّ، وجماهير المنطقة العربية كافة إلى مقاطعة أي فعاليات رياضية تنتج عن هذا الاتفاق.

وطالبتا الجماهير والقوى الحيّة في المملكة بضرورة تكثيف الضغط الشعبي "حتى يتراجع النظام المغربي عن تطبيعه" داعية مرة أخرى إلى مقاطعة كل ما ينتج عن هذا الاتفاق من فعاليات، والتعبير عن رفضها بكافة الطرق السلميّة الممكنة.