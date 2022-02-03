"الألعاب الإبراهيمية".. مباراة استعراضية في دبي تجمع لاعبين إماراتيين وإسرائيليين

نشرت سفارة الإمارات في تل أبيب -أمس الأربعاء- صورا توثق انطلاق مباريات "الألعاب الإبراهيمية" التي بدأت بمباراة بادل بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي على أرض إمارة دبي.

وانطلقت المباراة الاستعراضية الاحتفالية بمبادرة من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، وجرى عزف نشيد البلدين خلال المباراة.

ويظهر اللاعبون وهم يحملون علمَيْ الإمارات وإسرائيل ويتوسطهم السفير الإماراتي.

وعلقت السفارة الإماراتية على الصورتين "نتطلع إلى روح رياضية عظيمة هذا اليوم".