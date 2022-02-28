قد يغيب عن مونديال قطر 2022.. فيفا ويويفا يفرضان عقوبات قاسية على منتخب روسيا وفرقها

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا)، اليوم الاثنين، استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحادين "تتضامن كرة القدم بشكل كامل مع المتضررين في أوكرانيا. ويأمل رئيسا فيفا ويويفا أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع، حتى تصبح كرة القدم مرة أخرى دافعا للوحدة والسلام".

وبموجب تلك الخطوة سيتم استبعاد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في يورو 2022.

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي حيث كان من المقرر أن يلاقي لايبزيغ في ثمن النهائي، وهذا يعني أن الفريق الألماني تأهل مباشرة إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

كما أنهى يويفا علاقته بعملاق الطاقة "غازبروم" المملوكة للحكومة الروسية، والتي كانت الراعي الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيان يويفا "القرار يسري مفعوله بشكل فوري، ويشمل كل الاتفاقات القائمة بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، وبطولات المنتخبات التابعة ليويفا ويورو 2024".

يذكر أنه إذا استمر إيقاف منتخب روسيا حتى موعد مباراته في الملحق الأوروبي في مواجهة بولندا يوم 24 من الشهر الجاري، فهذا يعني أن المنتخب الروسي سيغيب عن مونديال قطر 2022.