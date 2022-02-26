الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنحى ويسلم مجلس مؤسسة تشلسي الخيرية إدارة النادي

أعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ويعني هذا القرار أن الملياردير الروسي تنحى عن إدارة النادي، مؤقتا، بعد تزايد الضغوط عليه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، في ظل تصريحات تشير إلى أن أعضاء النادي في حالة تأهب قصوى بشأن احتمال بيع النادي.

وقال أبراموفيتش، الذي اشترى النادي اللندني في 2003، إن المؤسسة "في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح" النادي.

وأضاف في بيان "لقد نظرت دائما إلى دوري كحارس مسؤول عن النادي، وتتعلق وظيفتي بضمان تحقيق نجاح مماثل لما وصلنا إليه اليوم، وكذلك البناء للمستقبل، إلى جانب القيام بدور إيجابي في مجتمعنا".

وتابع "لقد كنت باستمرار أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي. لا أزال ملتزما بهذه القيم".

ولم يكشف أبراموفيتش أو تشلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية.

وتعرض العديد من الشخصيات والشركات الروسية لعقوبات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد غزو روسيا لأوكرانيا يوم الخميس الماضي، ولم يتعرض أبراموفيتش لأي عقوبات حتى الآن.

وتصاعدت الضغوط على السلطات الروسية التي تواجه سلسلة عقوبات متلاحقة بسبب غزو أوكرانيا، واستهدفت العقوبات شركات وشخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعدّ أبراموفيتش من بين المقربين من الرئيس الروسي، ولم يرد اسمه حتى الآن ضمن قائمة الشخصيات التي شملتها العقوبات، ولكنه لم يغب عن تصريحات مختلفة في بريطانيا طالب أصحابها باستهداف الملياردير الروسي.

وقال كريس براينت، عضو حزب العمال البريطاني المعارض، لمجلس العموم هذا الأسبوع، إنه لا ينبغي السماح لأبراموفيتش بامتلاك ناد إنجليزي.