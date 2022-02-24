ديوكوفيتش يخسر أمام لاعب مغمور ويسقط من قمة التصنيف العالمي للتنس

تلقى نوفاك ديوكوفيتش -المصنف الأول عالميا- هزيمة مفاجئة أمام التشيكي ييري فيسيلي الصاعد من التصفيات في بطولة دبي للتنس -اليوم الخميس- بعد خسارته بنتيجة 6-4 و7-6 في الدور ربع النهائي.

وتعني هزيمة اللاعب الصربي أن دانييل ميدفيديف -بطل أميركا المفتوحة، الذي ينافس حاليا في أكابولكو- سينتزع صدارة التصنيف العالمي الأسبوع المقبل من ديوكوفيتش، الذي يخوض معركة كبيرة مع منظمي البطولات الكبرى بسبب إصراره على عدم تلقي لقاح فيروس كورونا، الذي يعد شرطا أساسيا للمشاركة فيها.

وفي أول بطولة يخوضها منذ ترحيله من أستراليا المفتوحة -بسبب لقاح كورونا- قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم، خسر ديوكوفيتش إرساله في الشوط الأول.

فيسيلي يحتفل بالفوز على المصنف الأول في العالم (رويترز)

ورد ديوكوفيتش كسر الإرسال سريعا والنتيجة 1-2، لكن فيسيلي لم يسمح له أبدا باللعب بطريقته ليحسم اللاعب التشيكي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4.

وبدأ اللاعب -الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى- المجموعة الثانية بقوة، لكن فيسيلي حافظ على مستواه الرائع ليتقدم مبكرا في الشوط الفاصل ويحقق انتصاره الثاني في مسيرته على ديوكوفيتش.