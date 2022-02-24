اللجنة الأولمبية الدولية تدين خرق الهدنة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أدانت اللجنة الأولمبية الدولية الغزو الروسي لأوكرانيا وقالت إن الحكومة الروسية خرقت الهدنة الأولمبية السارية التي تهدف إلى استغلال قوة الرياضة في تعزيز السلام والحوار.

وغزت قوات روسية أوكرانيا -اليوم الخميس- في هجوم حاشد برا وبحرا وجوا، وهو أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

والهدنة الأولمبية -التي بدأت قبل 7 أيام من أولمبياد بكين الشتوي في الرابع من فبراير/شباط الجاري- تنتهي بعد 7 أيام من ختام المنافسات البارالمبية الممتدة بين 4-13 مارس/آذار المقبل.

وقالت اللجنة -في بيان- "تدين اللجنة الأولمبية الدولية بشدة خرق الحكومة الروسية للهدنة الأولمبية".

وأضافت أن رئيسها توماس باخ شدد على الدعوة للسلام وطالب الأمم "بمنح فرصة للسلام" في افتتاح الألعاب الشتوية في وقت سابق هذا الشهر.

وتراقب العديد من الاتحادات الرياضية التطورات في أوكرانيا.

وسيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غدا الجمعة لمناقشة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية.