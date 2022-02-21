فاز فريق ليبرون جيمس 163-160 على فريق كيفن دورانت في مباراة ممتعة لكل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فجر اليوم الاثنين.

وتألق ستيفن كري بشكل لافت، وسجل 16 رمية ثلاثية في رقم قياسي في هذه المباراة، ووصل إلى تسجيل 50 نقطة، ليساهم بشكل مؤثر في الانتصار وينال جائزة أفضل لاعب.

LeBron James … from Akron! pic.twitter.com/eVGs3OVRPL — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 21, 2022

وأضاف جيانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة، لكن الرمية الحاسمة للوصول إلى النقطة 163 المطلوبة لإنهاء اللقاء كانت بواسطة المخضرم ليبرون الذي أنهى المباراة بإحراز 24 نقطة.

وتصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي النقاط في فريق دورانت برصيد 36 نقطة، لكن دورانت نفسه لم يكن حاضرا بسبب وفاة جدته يوم الأحد، وإن كان غيابه عن اللعب منتظرا بسبب معاناته من إصابة في الركبة.