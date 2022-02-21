رياضة

فريق ليبرون جيمس يفوز بمباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي

2022 NBA All-Star Game
المخضرم ليبرون جيمس يرتقي عاليا ويسجل ببراعة (الفرنسية)
21/2/2022

فاز فريق ليبرون جيمس 163-160 على فريق كيفن دورانت في مباراة ممتعة لكل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فجر اليوم الاثنين.

وتألق ستيفن كري بشكل لافت، وسجل 16 رمية ثلاثية في رقم قياسي في هذه المباراة، ووصل إلى تسجيل 50 نقطة، ليساهم بشكل مؤثر في الانتصار وينال جائزة أفضل لاعب.

وأضاف جيانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة، لكن الرمية الحاسمة للوصول إلى النقطة 163 المطلوبة لإنهاء اللقاء كانت بواسطة المخضرم ليبرون الذي أنهى المباراة بإحراز 24 نقطة.

وتصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي النقاط في فريق دورانت برصيد 36 نقطة، لكن دورانت نفسه لم يكن حاضرا بسبب وفاة جدته يوم الأحد، وإن كان غيابه عن اللعب منتظرا بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

المصدر : رويترز